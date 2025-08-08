Infortunio e addio Roma: il sostituto è in Premier League

Calciomercato Roma, i giallorossi dopo l’infortunio pronti a cambiare obiettivo. Massara ha le idee chiare. Ecco la tripletta in Premier League

L’attaccante esterno per completare l’opera. Se Massara, come spiega questa mattina il Corriere dello Sport in edicola, sta lavorando in generale su tre acquisti e su tre cessioni (Gollini, Salah-Eddine e Kumbulla), parallelamente è all’opera per portare tre colpi a Gasperini. Uno, come sappiamo tutti, in attacco.

Il nome principale è quello di Echeverri, anche se abbiamo capito che sarà assai complicato strapparlo al Manchester City che non ne vuole sapere di cederlo in prestito con diritto di riscatto e la formula del prestito secco alla Roma non piace per nulla. Quindi, il diesse dei giallorossi, sta cercando altre soluzioni. C’è sempre Eguinaldo, ma ieri si è fatto male nella gara del suo Shakhtar e quindi se gli esami dovessero confermare qualcosa di serio allora la pista si chiuderebbe subito. Ma altri nomi già ci sono, giovanissimi, quindi in linea con quello che è il diktat societario, e giocano tutti in Premier. E tutti vorrebbero più spazio.

Calciomercato Roma, i tre nomi dalla Premier

Il primo è quello di Sima del Brighton, reduce dal prestito al Brest: 24 anni, contratto in scadenza nel 2026, potrebbe essere una soluzione. Poi ci sarebbe anche Reiss Nelson, 25 anni, che lo scorso anno ha giocato al Newcastle in prestito dall’Arsenal e che i Gunners considerano di troppo in questo momento. Pure in questo caso l’operazione potrebbe essere semplice da gestire.

Ma non si chiude qui, perché la tripletta si chiude con Tyrique George, diciannovenne del Chelsea, che al Chelsea sa benissimo di avere poche possibilità di mettersi in mostra. Nella passata stagione lo ha fatto soprattutto in Conference League con Enzo Maresca, ma oltre quello ha giocato poco ed è un profilo che piace.

Rimane comunque nei pensieri anche Fabio Silva, un nome già uscito da diversi giorni. Un affare complicato visto l’interesse di squadre della Bundesliga. Insomma, un altro elemento che potrebbe fare al caso della Roma.