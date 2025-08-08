Pellegrini alla Juve, cifre clamorose: hanno messo nero su bianco

Pellegrini lascia la Roma e firma con la Juventus, hanno messo nero su bianco. Spuntano le clamorose cifre sul nuovo contratto dell’ormai ex capitano giallorosso.

La posizione di Lorenzo Pellegrini resta complicata e non più singolare all’interno del mondo giallorosso, dove ormai tifosi e addetti ai lavori sono ben consapevoli della sempre più evidente possibilità di assistere ad una separazione delle rispettive strade. Il numero 7, cresciuto e plasmato calcisticamente a Roma, non è di fatto, il capitano ufficiale della squadra di Gasperini, come intendibile dalle parole spese in questa settimana dallo stesso tecnico capitolino.

Alle domande sulla curiosità relativa alla sua visione circa la gestione della fascia, Gasperini, come noto, ha risposto evidenziando la sua intenzione di costruire una gerarchia basata unicamente sui minuti in campo disputati con la maglia della Roma. Una scelta, dunque, ben precisa e ponderata, che sta vedendo, in queste amichevoli estive, la fascia di capitano assegnata ad El-Shaarawy o, in alternativa, ad elementi come Mancini e Cristante.

Pellegrini in Serie A, non solo Milan o Napoli: prende quota la firma con la Juventus

Al di là del criterio adottato da Gasperini, la posizione di Pellegrini resta, non da oggi, complicata e traballante, con uno scenario di addio alla Roma da legarsi a motivi ben più ampi, relativi al campo e condizioni contrattuali.

Attualmente legato alla Roma fino al 2026, il non più capitano ufficiale giallorosso è reduce da una stagione tutt’altro che piena di grandi numeri o prestazioni positive. Ciò si è tergiversato anche nella sempre maggiore convinzione di poter assistere ad un suo addio proprio nel corso di questa estate, corroborata dalla su citata menzionata presa di posizione del tecnico sulla questione capitano.

Squadre interessate lui non mancano, con interessi e sondaggi che hanno fin qui fatto registrare approcci dall’Inghilterra e dalla Turchia, senza mai mettere in secondo piano possibili evoluzioni anche in Serie A. A tal proposito, giungono dai bookmakers indicazioni di non poco conto, con Better che pare favoreggiare un possibile ingaggio di Pellegrini da parte della Juventus. Tale scenario, è valutato 5 volte l’importo scommesso, a differenza di altre soluzioni come quelle legate a Inter o Napoli.

Non nuove ad affacci sul giocatore, le squadre di Conte e Chivu sono valutate a 7.50 come possibili destinazioni professionali di Pellegrini. A quota 8, infine, lo scenario di una firma con il Milan di Allegri.