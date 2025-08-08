Scambio tra Roma e Juventus: l’affare è già chiuso

Scambio tra Roma e Juventus: operazione riaperta in maniera clamorosa. Ecco cosa sta succedendo. Se ne parla ancora

La pista rimane aperta. Se n’era parlato nelle scorse settimane, ma sembrava una cosa fredda e non del tutto percorribile. Invece, la questione, è da tenere in considerazione.

Sia la Roma che la Juventus in questa sessione di mercato si sono mosse: soprattutto i giallorossi qualche colpo lo hanno piazzato e adesso pensano anche alle uscite. Oltre Gollini, Kumbulla e Salah-Eddine, che per motivi diversi non hanno convinto Gasperini, ce ne sono altri che potrebbero lasciare il club. Capitan Lorenzo Pellegrini, ad esempio, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è uno che potrebbe avere il futuro lontano. Anzi, ex capitano, scusate, perché il nuovo tecnico ha chiuso ufficialmente la questione dicendo che la fascia al braccio la indosserà chi ha il maggior numero di presenze dentro la rosa. Ma non solo, rimane in bilico anche il futuro di Cristante, un giocatore che ogni anno sembra essere sulla porta d’uscita e anche in questa sessione di mercato è molto chiacchierato.

Calciomercato Roma, scambio Cristante-McKennie

E allora ecco che lo scambio, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, rimane nella mente delle due squadre. Parliamo di quello tra il centrocampista della Roma, Bryan appunto, e Weston McKennie della Juventus. Quest’ultimo, così come succede al giocatore adesso agli ordini di Gasperini, viene sempre appioppato a qualcuno nel corso dell’anno, ma poi rimane in bianconero.

Una situazione quindi che sembrava fredda e che invece anche forse grazie alle temperature che in Italia stanno risalendo si sta riscaldando di nuovo. Una situazione da monitorare anche se appare essere, soprattutto, una cosa da ultimi giorni di mercato: quando le squadre, insomma, arrivano “con l’acqua alla gola” e hanno bisogno di portare a termine alcune trattative lasciare in disparte. Vedremo come andrà a finire.