Soldi dall’Arabia e scippo Lookman all’Inter: è già andato via

Il Napoli sembra scappare via grazie ad un mercato suntuoso e non ancora ultimato. L’Inter insegue con affanno pronta ad un colpo che potrebbe sfumare.

Il mercato sta entrando sempre più nel vivo così come le trattative più calde dell’intera estate. Non c’è club che non abbia operazioni importanti in corso. Non c’è club che non abbia ‘l’operazione’ sul tavolo pronta ad essere conclusa. In una maniera o nell’altra.

La nuova Inter di Cristian Chivu vuole riprendersi lo scudetto che il Napoli di Antonio Conte gli ha portato via alla fine di una sfida entusiasmante. L’addio di Simone Inzaghi, dopo il rovescio nella finale di Champions League, è ormai un doloroso ricordo lontano.

Il numero uno dell’Inter, oggi più che mai nel senso più ampio del termine, Beppe Marotta vuole mettere a disposizione del tecnico nerazzurro una corazzata in grado di tenere testa, ed infine battere, il club di Aurelio De Laurentiis, protagonista fin qui del calciomercato.

Ed il numero nerazzurro sta lavorando da tempo ad un grande colpo: Ademola Lookman.

Un obiettivo che potrebbe svanire tra le dune

Il 27enne inglese naturalizzato nigeriano, attaccante dell’Atalanta, andrebbe a rendere atomico un attacco che può già vantare campioni del calibro di Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

L’Atalanta, però, non è soltanto una bottega carissima ma è anche società che ama imporre le proprie condizioni quando si tratta di cedere qualcuno dei suoi gioielli. E pertanto anche la trattativa tra le due società nerazzurre della nostra Serie A sta andando per le lunghe.

Una trattativa che si sta seguendo con molta attenzione dalle parti di Londra. Come riferito da teamtalk.com l’Arsenal di Mikel Arteta non ha ancora terminato il suo mercato che ha visto approdare in casa dei Gunners un fuoriclasse come l’attaccante svedese Viktor Gyokeres.

Il club londinese intende allestire una squadra che possa competere, fino alla fine, in tutte le competizioni. Per questo insegue un altro grande nome come Eberechi Eze del Crystal Palace. L’alternativa al campione inglese è, però, proprio Ademola Lookman dell’Atalanta.

Nel caso in cui l’Arsenal riuscisse a cedere Leandro Trossard l’operazione Lookman, da 52 milioni di euro, sarebbe ancora più fattibile per via del fresco incasso. Leandro Trossard è richiesto in Arabia Saudita lì dove da qualche settimana è sbarcato Simone Inzaghi.

Per l’Inter di Beppe Marotta una doppia concorrenza da combattere. Sperando di vincere.