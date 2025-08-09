Allegri, una notte da Leoni: Inter e Juve stese con una mossa

Calciomercato: il Milan fa sul serio e non molla la presa, anzi rilancia. Inter e Juventus sono stese con una mossa. E i rossoneri sognano

Un Milan scatenato. Che ovviamente adesso, e senza nemmeno le Coppe da dover giocare dentro la settimana, punta allo scudetto. I rossoneri non si possono nascondere, soprattutto se dovessero riuscire nel colpo che hanno in mente.

Uno sgarbo clamoroso principalmente ai cugini dell’Inter, che verrebbero letteralmente tramortiti dalla questione, e poi anche alla Juventus, che per un poco ci ha pensato a prendere uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico italiano. Parliamo di Leoni del Parma, valutazione 40 milioni di euro, con i rossoneri che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina possono sognare un grande colpo con l’incastro giusto.

Leoni al Milan: l’affare dell’anno

Il Newcastle sta spingendo per Thiaw che il Milan ha messo sul mercato e se i bianconeri d’Oltremanica dovessero spingere fino a 40 milioni di euro l’affare si chiuderebbe presto. E ci sono delle ottime possibilità che questo avvenga nello spazio di pochissimi giorni. E quei soldi, il Milan, li potrebbe investire appunto su Leoni.

Anche perché, l’Inter, che segue il difensore da diversi mesi anche per le indicazioni che sono arrivate da Chivu, è bloccata dal mercato in uscita. Taremi non si muove, per ora, e nemmeno Asllani ha dato segnali confortanti sotto questo aspetto. Una fase di stallo che chiude ogni possibilità a Marotta di andare all’assalto del difensore. Nelle scorse settimane, Leoni, è stato pure accostato alla Juventus: poi i bianconeri hanno capito che non ci sarebbe stata nessuna possibilità di abbassare il prezzo del cartellino e hanno mollato la presa.

Cosa, questa, che non hanno mai fatto i nerazzurri ma che non sono mai andati vicini alla richiesta. E adesso il mercato del Milan alza il livello, perché anche Hojlund è ad un passo e pure Vlahovic non è mai stato del tutto perso di vista. Insomma, Allegri. Nel vero senso della parola.