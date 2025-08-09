Dal Milan alla Roma, UFFICIALE: l’allenatore lo ha fatto fuori

Calciomercato Roma e Milan, decisione UFFICIALE del tecnico: non si torna più indietro. Lo hanno fatto fuori, arriva il via libera!

Restano aperte e numerose le questioni con le quali gli addetti ai lavori di Trigoria stanno facendo i conti in questa fase delicata di transizione. Massara e colleghi sono ben consapevoli di non poter dissipare queste settimane finali di calciomercato per consegnare nelle mani di Gasperini una rosa ben calibrata e in grado di rispettare visioni e aneliti del nuovo tecnico.

I principi di gioco e le idee che, dopo Bergamo, l’ex Atalanta intende portare e integrare nella Capitale sono state intraviste già in queste prime amichevoli, contraddistinte da una più comune consapevolezza che, al netto dei nuovi arrivi, la rosa andrà necessariamente integrata con nuovi profili.

I nomi accostati alla Roma restano numerosi, con una certa attenzione che, oltre al centrocampo, sta interessando altresì reparti come la difesa e l’attacco. Nel primo caso, dopo l’arrivo di Ghilari, i margini di movimenti sono legati anche alla decisione finale su Mario Hermoso, sfruttato da Gasperini ma non sempre freschissimo e lucidissimo. In attacco, invece, proprio nella giornata delle notizie su Fabio Silva, arrivano aggiornamenti di non poco conto anche su Rasmus Hojlund.

Come noto, il centravanti del Manchester United, plasmato e lanciato da Gasperini proprio ai tempi di Bergamo, potrebbe rappresentare uno dei nomi più importanti per queste settimane finali di calciomercato. La situazione in casa Roma, da questo punto di vista, resta molto chiara, con i giallorossi che sarebbero eventualmente disposti a liberarsi di Dovbyk, previo l’arrivo di una giusta offerta.

Calciomercato Roma e Milan, UFFICIALE: Amorim fa fuori Hojlund in amichevole

Ad un anno dal suo arrivo, l’ucraino potrebbe separare la propria strada da quella capitolina, sebbene lo stesso Gasperini, proprio dopo la partita con l’Everton di oggi pomeriggio, abbia rimarcato la propria fiducia nei confronti dell’ex Girona. Tornando a Hojlund, quest’ultimo sta rappresentando uno dei profili maggiormente in linea con la ricerca della Roma, con un interesse nei suoi confronti proveniente anche da Milano.

Come noto, infatti, l’ex Atalanta è ormai ai margini del progetto dei Red Devils, alla luce di una centralità mai effettivamente avuta con Amorim e una posizione ora maggiormente complicata dal pesante arrivo di Sesko. A tal proposito, rimbalzano dall’Inghilterra notizie sempre più convinte circa una separazione nelle prossime settimane tra il Manchester United e lo stesso Hojlund. Lo scrive Football Insider che, oltre a ribadire come già nei prossimi giorni si potrà assistere ad una sua uscita, rimarca la scelta UFFICIALE di Amorim di farlo fuori nella partita odierna.

Proprio mentre la Roma giocava con l’Everton, infatti, la Fiorentina di Pioli affrontava lo United, che ha tenuto in panchina per tutto in tempo Rasmus. Un indizio non proprio banale, dal potenziale sentore di via libera per chi, come Roma o Milan, sia interessato al giocatore.