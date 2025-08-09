Inter o Juve, Donnarumma torna in Serie A: cifre UFFICIALI

Inter o Juventus per Donnarumma, ci sono le cifre UFFICIALI sul ritorno in Serie A. Ecco le ultime clamorose notizie di calciomercato sull’ex Milan.

Il nome di Donnarumma è, da sempre, uno di quello in grado di scaldare maggiormente gli animi dei tifosi e degli addetti ai lavori, con quest’estate che lo ha visto finire ulteriormente sotto l’occhio del ciclone per la delicata situazione contrattuale che lo contraddistingue.

Dopo un grande campionato a livello individuale e collettivo, nonché una stagione chiosata da protagonista anche con la vittoria in Champions League, l’ex Milan ha catalizzato attenzioni per un contratto in scadenza nel 2026 e una distanza mai effettivamente colmata con la dirigenza transalpina per il rinnovo.

Ciò si è riflesso in un’attenzione da parte di club nei suoi confronti, consapevoli delle sue capacità e della su citata questione legata al contratto, con interessi provenienti anche dalla Serie A. Dopo la nascita professionale in quel di Milano e il non sempre idilliaco rapporto con i tifosi, infatti, anche uno scenario legato ad un possibile ritorno in Italia ha iniziato a stimolare addetti ai lavori e, ancor di più, le fantasie dei tifosi.

La rosa di squadre mossesi sulle sue tracce, in realtà, è ben più ampia e non unicamente circoscrivibile al nostro campionato, con le ultime informazioni che coinvolgono in modo diretto Inter e Juventus su tutte.

Donnarumma tra Premier, Inter e Juventus: le cifre UFFICIALI dei bookmakers

Proprio i due club strisciati, infatti, parevano poter fornire a Donnarumma l’opportunità di rientrare in Italia, anche alla luce della recente ufficialità registrata in casa PSG. Il club transalpino, come noto, ha annunciato Lucas Chevalier come prossimo portiere, in seguito ad un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Una cifra importante e che, anche per un club come il PSG, non può non lasciare intendere che l’ormai ex Lille sia destinato ad un ruolo principale sotto la gestione di Luis Enrique.

Motivo per cui, dunque, con l’avvicinarsi della scadenza contrattuale, Donnarumma appare ormai in uscita. Dall’Inghilterra, a tal proposito, paiono riferire che il futuro dell’ex Milan possa essere proprio in Premier League, con il Manchester United che parrebbe sempre più vicino all’ingaggio del giocatore. Da non trascurare, come si legge su Agipronews, nemmeno le notizie relative alle quote che coinvolgono scenari di approdo in Italia.

A tal proposito, per Planetwin365 e Goldbet un approdo all’Inter è quotato a 5.50, mentre ingaggi da parte di Manchester City, Galatasaray e Bayern Monaco sono quotati, rispettivamente, a 2.50, 3.50 e 4.50. Sullo sfondo, Juventus a Milan, rispettivamente a quota 10 e 15. Quasi impossibile o, comunque, una vera e propria scommessa azzardata.