Massara cala il jolly: firma fissata e sentenza Dovbyk

Calciomercato Roma, accordo e firma prima del trasferimento nella Capitale. Trovata la formula e accelerazione decisiva

La strada è tracciata perché al momento non ci sono possibilità diverse. E la Roma sta spingendo, per due motivi. Il primo: vuole centrare i tre acquisti che mancano per fare contento Gasperini e vuole, inoltre, chiudere le operazioni nel minor tempo possibile. Magari nella prossima settimana.

Ecco perché, i prossimi 7 giorni, quelli più caldi perché c’è anche Ferragosto in mezzo, si potrebbero rivelare decisivi secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Decisivi per quel giocatore che sulla prima linea dovrà dare a Gasperini la possibilità di scelta a sinistra, dove qualcuno manca. Sfumato a quanto pare Echeverri – che il City non ha convocato per l’amichevole di oggi contro il Palermo ma che non vuole cedere in prestito secco – e aspettando di capire le condizioni fisiche di Eguinaldo che si è fatto male al ginocchio, il nome in prima fila adesso è quello di Fabio Silva.

Calciomercato Roma, tutto su Fabio Silva

La Roma, si legge, ha trovato l’accordo con il giocatore intanto e adesso vorrebbe anche puntare al prestito con diritto di riscatto. Se Massara mettesse sul piatto 15 milioni di euro la trattativa si chiuderebbe velocemente e a titolo definitivo, ma i giallorossi vorrebbero capire come il giocatore si approccerebbe al massimo campionato italiano. O magari solamente rimandare il pagamento del cartellino alla prossima stagione.

Per questo Silva sta trattando con il Wolverhampton il suo rinnovo di contratto, per un solo anno – quindi dal 2026 al 2027 – per facilitare l’operazione con la Roma. Lui ha scelto la Capitale e avrebbe fatto sapere di volere solamente lì un trasferimento.

E, a quanto pare, la situazione è davvero calda, con una firma che potrebbe arrivare presto e con un aereo, quindi, da prendere direzione Italia nei prossimi giorni. Silva, dal proprio canto, come detto, ha fatto sapere di volere a tutti i costi un trasferimento alla corte di Gasperini. Quindi ci siamo, l’attaccante è stato scelto.

E Dovbyk? Sempre leggendo sul giornale ci sono grosse possibilità che il centravanti possa rimanere in giallorosso. In questo momento è previsto un solo movimento in attacco e nessuno si è avvicinato alla cifra richiesta dalla Roma. Quindi resta a Trigoria, a meno che non arrivi qualcuno con 40 milioni di euro. Allora lì cambierebbe tutto.