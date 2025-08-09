Mourinho resta fregato: colpaccio Friedkin e firma immediata

A volte ritornano ed ecco José Mourinho che potrebbe incrociare i Friedkin per questioni di mercato. Per non uscirne, però, da vincitore.

All’Hill Dickinson Stadium di Liverpool è stato il Friedkin Day. Protagoniste in campo Everton e Roma, due dei tre gioielli calcistici del gruppo americano, il terzo è il Cannes. Una sfida che ha visto la vittoria della compagine giallorossa di Gian Piero Gasperini grazie ad una prodezza balistica partita dal fatato mancino di Matias Soulé.

Una buona Roma che ha riscattato la pesante sconfitta contro l’Aston Villa che aveva lasciato sul campo più di qualche dubbio. Un pomeriggio dal sapore particolare per la famiglia Friedkin che ha potuto ammirare, l’una di fronte all’altra, due squadre che presentano entrambe diverse novità ma, entrambe, cariche dell’ambizione della comune proprietà americana.

Per entrambe il mercato non è terminato, e ciascuna per proprio conto, insegue gli ultimi obiettivi rimasti. L’Everton in Premier League così come la Roma in Serie A devono superare un’agguerrita concorrenza per raggiungere gli obiettivi prefissati. E per agguantare obiettivi importanti occorrono giocatori di prima fascia.

Lo Special One costretto alla ritirata per Grealish

La Roma sta proseguendo il suo continuo e costante percorso di crescita. La qualificazione alla Champions League sfiorata per un niente al termine della passata stagione dovrà diventare l’obiettivo minimo della stagione 2025-2026.

Identico percorso il gruppo Friedkin intende seguire per far crescere l’Everton anche perché l’altra metà di Liverpool è occupata dai campioni d’Inghilterra di Arne Slot protagonisti, fin qui, di un mercato sontuoso.

E riguardo le prossime mosse dei Toffees giungono novità forniteci dall’insider di mercato, Ekrem Konur che su X rivela come: “Jackson Grealish ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce perché desidera continuare la sua carriera nella Premier League. L’Everton continua le trattative per ingaggiare il calciatore inglese“.

Classe 1995, Jackson Grealish è ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester City di Pep Guardiola. Una condizione che sta ponendo il centrocampista inglese al centro di numerose voci di mercato. L’Everton è pronto a sfidare la concorrenza puntando forte sul desiderio del calciatore di rimanere in Premier League.

Una temibile concorrente è già stata eliminata. Vedremo.