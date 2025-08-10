Dalle parti della Continassa si è in attesa della buona novella di mercato in grado di portare qualche sorriso in un ambiente che risulta un po’ sfiduciato.

Al di là dei sorrisi di facciata e della sconfinata fiducia nei mezzi tecnici a disposizione, lo stesso Igor Tudor sa bene come la prossima stagione per la Juventus si presenti tutt’altro che facile.

A due settimane dall’inizio del campionato, quando si vedrà il Parma sbarcare all’Allianz Stadium, il tecnico croato è ancora in attesa del colpo che possa dare un senso ad un mercato che al momento senso non ha, volendo citare Vasco Rossi.

Joao Mario e Jonathan David sono, al momento, gli unici volti nuovi agli ordini di Igor Tudor. Troppo poco se si pensa a ciò che sta mettendo in atto il Napoli e come potrebbe concludere il suo mercato la stessa Inter. E poi come dimenticare la Roma ed il Milan.

La Juventus sta per salutare un suo pallino

Il direttore generale, Damien Comolli, attende ‘il prezzo giusto’ per salutare Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. Senza le loro uscite non vi saranno gli attesi nuovi ingressi. La cessione dell’attaccante serbo potrebbe sbloccare il ritorno di Kolo Muani, mentre l’addio dell’argentino faciliterebbe il non facile approdo alla Continassa di Jadon Sancho.

Quanto riportato da sporx.com non aiuta certo a tranquillizzare la Juventus. Il tecnico del Besiktas, Ole Gunnar Saolskjaer, ha chiesto l’acquisto immediato di un attaccante esterno per la corsia mancina e le attenzioni del club turco si erano rivolte verso la stella inglese del Manchester United, Jadon Sancho, storico obiettivo della Juventus.

Trattativa che è poi fallita dal momento che il calciatore inglese ha preteso un ingaggio in doppia cifra, 10 milioni di euro, contro i 6.5 milioni di euro offerti dal Besiktas. Ora gli sguardi del club bianconero di Turchia sembrano essere rivolti verso Jonathan Rowe del Marsiglia, prospetto in passato accostato anche alla Roma.

Dal bianconero ormai impossibile del Besiktas al bianconero difficile, ma ancora fattibile, della Juventus. Ci lavora Damien Comolli, ci spera Igor Tudor.