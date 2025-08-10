Botto Roma e incrocio con Dovbyk: UFFICIALE, ha chiesto la cessione

La presa di posizione del presidente delinea un quadro più chiaro sulla situazione legata all’attaccante: le ultimissime

Definito l’acquisto di Ghilardi dall’Hellas Verona, la Roma ha messo in cima alla lista delle sue priorità due esigenze in entrata: rinforzare il centrocampo e l’attacco. Se per la zona nevralgica del campo l’ultimo nome è quello di Florentino Luis, mediano lusitano in forza al Benfica, considerato il rinforzo ideale da consegnare a Gasperini, per il reparto offensivo le strade sono piuttosto intricate.

A tal proposito, molto dipenderà anche da come evolverà la situazione legata a Dovbyk, il cui futuro resta un rebus da sciogliere. In caso di offerte da almeno 35 milioni di euro, l’attaccante ucraino potrebbe fare le valigie. A quel punto, oltre all’acquisto di una seconda punta alla Lookman, Massara sarà chiamato a muovere le acque anche per una prima punta, dopo aver già chiuso con il Brighton per l’arrivo di Evan Ferguson. A tal proposito, un nome che di fatto non è mai sparito dai radar giallorossi è quello di Nikola Krstovic, del quale ha parlato anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani a margine dell’ultima amichevole dei salentini contro il Monopoli.

Calciomercato Roma, da Krstovic a Fabio Silva: il punto sulle manovre per l’attacco

Il segnale lanciato da Sticchi Damiani è molto più di un avviso ai naviganti. Ecco quanto raccolto da Sky Sport: “Krstovic ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire altrimenti saremo felici di trattenerlo”.

Come detto, Krstovic potrebbe rappresentare un’occasione concreta solo in caso di partenza di Dovbyk. Molto più calda è invece la pista che porta a Fabio Silva per il quale comunque la concorrenza non manca. Il Borussia Dortmund ha messo sul piatto 16 milioni di euro ed è pronto ad un nuovo rilancio; Lipsia, Eintracht Francoforte, Villarreal e Real Sociedad continuano a vigilare, pronte a ritagliarsi spazi di manovra interessanti qualora dovessero aprirsi soluzioni propizie.

La settimana entrante, insomma, ha tutta l’aria di poter fungere da vero spartiacque per le mosse di Massara per puntellare l’attacco, fermo restando che un ruolo determinante – soprattutto per circoscrivere il budget a disposizione dell’area tecnica – sarà svolto anche dalle cessioni. Detto di Dovbyk, occhio anche alle manovre a centrocampo dove in presenza di un’offerta giudicata convincente, sia Cristante che Pellegrini potrebbero chiudere le rispettive esperienze con la maglia della Roma.