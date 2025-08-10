Lascia l’Inter per il Barcellona: affare ‘prenotato’

Il mercato nerazzurro prosegue nella speranza di chiudere il grande colpo estivo. Una concreta apprensione, però, sembra avvolgere Beppe Marotta. Quale?

La fine della sessione estiva 2025 del calciomercato potrebbe regalare un cambiamento significativo nella scala dei valori del calcio italiano.

Nell’ultimo lustro calcistico è stata sempre l’Inter di Beppe Marotta a poter vantare il migliore organico della Serie A. Un’eredità che i nerazzurri hanno acquisito ben volentieri dopo il decennio d’oro della Juventus di Andrea Agnelli. Nonostante il miglior organico, però, per l’Inter sono arrivati ‘soltanto’ due scudetti ed il futuro si presenta incerto.

Dopo cinque anni, infatti, la società guidata a 360° dal grande dirigente varesino, potrebbe non vantare più il miglior organico del nostro campionato. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, nonché del troppo sottovalutato direttore sportivo, Giovanni Manna, sta costruendo una rosa di assoluto livello. Obiettivo minimo: bis-scudetto.

L’Inter insegue la lepre partenopea, in un ruolo sconosciuto nell’ultimo quinquennio.

Saluta l’Inter per la Liga, addio a Bastoni

Il Napoli prosegue con il suo grande mercato mentre l‘Inter prova a mettere a segno il suo grande colpo di mercato chiamato Ademola Lookman.

Un’Inter, ed un Beppe Marotta, che devono stare anche attenti a proteggere al meglio i gioielli nerazzurri. Quanto comunicato da elnacional.cat non regala tranquillità in zona Pinetina. Il Barcellona di Hans-Dieter Flick ha, infatti, inaspettatamente perduto Íñigo Martínez, anche lui ammaliato dalle sirene arabe dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Per la stagione che verrà il club catalano non ritiene necessario intervenire sul mercato per la sostituzione del difensore basco. Sarà il 2026 l’anno in cui il Barcellona affonderà per un grande colpo in difesa ed il nome scritto sulla lavagna catalana è quello di Alessandro Bastoni.

Classe 1999, il difensore di Casalmaggiore è legato all’Inter fino al 30 giugno 2028. Operazione quindi tutt’altro che semplice per il Barcellona che, però, può ‘giocare’ sulla grande passione del difensore nerazzurro, ed azzurro, per i colori, la storia , la filosofia del club catalano.

Il fattore Lamine Yamal, profilo che da Alessandro Bastoni è stato incensato più volte, potrebbe essere la chiave per dare il via ad una trattativa con numeri importanti. Una storia che racconteremo nel 2026.