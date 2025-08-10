LIVE | Calciomercato Roma, tentazione Florentino Luis: svolta in attacco – Le news del 10 agosto

In entrata e in uscita, Massara spera di imprimere l’accelerata decisiva ad altre trattative giudicate prioritarie: ecco tutte le novità di giornata
Archiviata la positiva uscita contro l’Everton in amichevole, la Roma riposerà tre giorni prima della ripresa degli allenamenti. In chiave mercato, invece, sono giorni assolutamente bollenti che vedono i giallorossi in prima linea per definire quelle operazioni da tempo cerchiate in rosso nei dossier di Massara. Dalla tentazione Florentino Luis, che intriga e non poco la Roma ma per raggiungere il quale servirà battere una concorrenza piuttosto nutrita, a Fabio Silva, senza trascurare la variabile cessioni. Segui con noi tutte le news di oggi, 10 agosto 2025.
Ore 8:45 – Come informa ‘Il Romanista’, per Ndicka ci sono stati dei sondaggi dall’Arabia ma fino a questo momento la Roma non avrebbe ricevuto alcuna offerta ufficiale.