Nico Paz al posto di Lookman: cifre UFFICIALI

Nico Paz al posto di Lookman e via libera targato Atalanta: l’Inter già sa tutto, ecco le cifre UFFICIALI. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Le questioni fin qui in grado di scuotere questo calciomercato sono state numerose e hanno permesso di assistere fin qui a numerosi ribaltoni e sorprese di non poco conto. Lo abbiamo visto in casa Roma, con il tormentone Rios e il susseguirsi di voci e indiscrezioni che parevano destinare elementi come il colombiano ai giallorossi, prima di sorprese e scossoni che hanno portato a tutti altri epiloghi. Più in generale, fino a questo momento, la Serie A ha fornito sul fronte della campagna acquisti diversi eventi, con una certa attenzione che ha toccato anche la posizione di Ademola Lookman.

L’attaccante dell’Atalanta, dopo l’addio di Gasperini, è figurato quest’estate tra i maggiormente indiziati a lasciare il club dei Percassi, imbattendosi in decisioni social esplicite ed atteggiamenti che hanno ben restituito la sua piena e convinta volontà di fare un passo oltre Bergamo.

A persuaderlo, nello specifico, il progetto Inter, che sta fin qui facendo assistere alla consegna di una squadra giovane e rinnovata nelle mani di Chivu, con Marotta e adepti nel pieno lavoro di un’estate economicamente non facilissima ma che dovrà fungere da catalisi al progetto veniente col nuovo tecnico in panchina.

Via libera Lookman-Inter, le cifre sono già in quota: spunta anche Nico Paz

Ad ora, la posizione dell’Atalanta non è cambiata, così come le condivise e rispettive volontà di iniziare un percorso insieme da parte dell’Inter e dello stesso Lookman. Portarlo via da Bergamo continua a dover sottintendere un esborso che assecondi le volontà degli orobici, ai quali pare poter prossimamente arrivare dalla vicina Milano un’offerta da 50 milioni di euro.

La situazione resta in pieno divenire, con le agenzie di scommesse che continuano a considerare uno scenario di approdo di Lookman da Chivu probabile. La quota di tale scenario è ferma a 1.30, ben più bassa rispetto a scenari come Nico Paz del Como e Nico Gonzalez della Juventus, rispettivamente a 2.50 e 4. Intanto, proprio su questa vicenda, gli aggiornamenti di Calciomercato.it risultano significativi e importanti nell’ottica di un possibile via libera Lookman-Inter.

Stando a quanto si legge, infatti, l’Atalanta sarebbe pronta a offrire 22-23 milioni di euro per Maxi Araujo dello Sporting CP: le sue caratteristiche in entrambe le fasi di gioco intrigano e stimolano le attenzioni degli addetti ai lavori di Zingonia, con tale scenario che pare vedere aumentare quantomeno gli spiragli di una definitiva apertura per l’approdo di Lookman alla tanto agognata corte di Chivu.