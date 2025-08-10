Roma e Milan, assist clamoroso: gli hanno comunicato la cessione

Agosto è notoriamente il mese più caldo dell’anno anche per il calciomercato e nelle ultime ore sono emerse novità sulla Serie A del futuro

All’interno della metamorfosi targata Gasperini-Massara il tema centravanti è senza dubbio alcuno uno dei più caldi e urgenti. Comprendere se Artem Dovbyk sia compatibile con le velleità tattiche dell’ex tecnico della Dea è indubbiamente una delle priorità del popolo giallorosso, che sta affannosamente tentando di decifrare le intenzioni dei vertici giallorossi nei confronti del bomber ucraino.

La stagione conclusasi, invece di dissipare i dubbi emersi la scorsa estate al suo approdo in Serie A, ha sollevato ancor più perplessità tra le fila della tifoseria romanista, che si è letteralmente divisa in due sulla questione Dovbyk.

Da una parte vi sono coloro i quali non trovano alcuna attenuante alle prestazioni piuttosto opache inanellate dall’attuale numero 9 giallorosso, dall’altra ecco quei tifosi che, al contrario, preferiscono riservare all’ucraino un trattamento ben più morbido, anche e soprattutto per via del doppio cambio di allenatore subito nella scorsa annata, che di certo non ha aiutato l’ex Girona ad ambientarsi in una lega che è rinomatamente una delle più ostiche per un centravanti.

L’approdo di Ferguson ha indubbiamente lanciato un segnale importante di rinnovamento, ribadito anche dallo stesso Gasperini in alcune recenti dichiarazioni in cui si faceva chiaro riferimento alla necessità di accogliere altri innesti in attacco. In tal senso emergono novità di rilievo su uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane, che vede coinvolto anche il Milan di Massimiliano Allegri.

Hojlund ad un passo dal Milan: lo United lo mette alla porta

Rasmus Hojlund è senza dubbio alcuno uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane, per via dell’ormai plateale volontà da parte del Manchester United di estrometterlo dalla propria compagine.

Dopo esser giunta a Manchester per un cifra faraonica intorno agli 80 milioni di euro, il bomber danese non ha certamente brillato tra le fila dei Red Devils (verrebbe da chiedersi chi ci sia riuscito negli ultimi anni), tanto che di recente svariate società in giro per il Vecchio Continente hanno valutato l’idea di accogliere il classe 2003.

Tra queste anche la Roma di Gasperini, con il quale il gigante 22enne si consacrò ai tempi della Dea per via della sua capacità di interpretare sia il ruolo di bomber classico, che quello di incontrista in grado di dialogare con i compagni.

Ora, tuttavia, il Milan sembrerebbe essere il pole position (quantomeno per quanto concerne il contesto nostrano) e, secondo quanto riportato da Ben Jacobs, pare che al calciatore sia stato direttamente comunicato dallo United che non vi sarà particolare spazio per lui nella formazione titolare della prossima stagione. Il Milan parrebbe intenzionato ad affondare il colpo attraverso un prestito con diritto di riscatto intorno ai 50 milioni di euro.