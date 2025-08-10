Sancho alla Roma: la richiesta di Gasp per beffare la Juve

Sancho alla Roma, la richiesta di Gasperini e i costi hanno del clamoroso: Juventus beffata in modo choc. Le ultime di calciomercato.

Hanno del clamoroso gli aggiornamenti di questi minuti relativi alla posizione della Roma rispetto alla questione Sancho, che ha fin qui visto principalmente coinvolta la sola Juventus all’interno del nostro campionato. L’esterno scuola Borussia Dortmund da tempo rappresenta una possibile occasione di calciomercato tra le fila europee, alla luce di una posizione ormai marginale all’interno del Manchester United e la consequenziale quanto reciproca volontà delle parti coinvolte di trovare soluzioni che permettano all’esterno inglese di trovare finalmente i vecchi livelli di un tempo.

La Juventus rappresenterebbe certamente una soluzione più che felice, anche in vista delle richieste ben specifiche di Igor Tudor in una regione di campo dove ci si attendono rinforzi ben mirati e di qualità, da incastrare in una rosa di entrate e uscite ben precise. In quel di Torino, infatti, un eventuale arrivo di Sancho è stato sempre catalogato come successivo all’addio di Nico Gonzalez.

Il clamore della notizia delle ultime ore, però, riguarda proprio la Roma: non in modo trasversale, ma con Gian Piero Gasperini direttamente coinvolto e protagonista potenziale di uno scenario di mercato di grande eco.

Calciomercato Roma, bomba Sancho da 90 milioni: la richiesta di Gasperini

Come noto e come ammesso ufficialmente dallo stesso tecnico, in casa giallorossa ci si attende almeno un altro ingresso in attacco, con un’attenzione che ha fin qui riguardato proprio la tassella dell’esterno sinistro.

Tra nomi difficili, eclettici e sposantisi in modo diverso con i credo di Gasperini, adesso, spunta proprio anche il profilo del più volte citato Sancho. A parlarne è il giornalista Marco Giordano, che riferisce come la Roma sia sul giocatore, dopo che la trattativa con la Juventus risulti a sua detta bollata per il mancato addio a Nico Gonzalez. Gasperini, dal proprio canto, ha fortemente richiesto il giocatore, chiedendo alla società di imbattersi in un’operazione economica delicata e impegnativa.

Proprio mentre Massara continua a caldeggiare uno scenario in prestito come, su tutti, quello di Echeverri, la richiesta di Gasperini parrebbe aver preso alla sprovvista il club, consapevole dei costi totali dell’operazione. Tra cartellino e ingaggio lordo, infatti, arrivare a Sancho significherebbe sborsare un complessivo oscillante tra gli 80 e i 90 milioni di euro.