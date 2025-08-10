Scambio Roma in Serie A, cala il sipario: triennale nella Capitale

Emergono clamorose novità in merito ad uno dei profili più discussi degli ultimi anni in casa giallorossa. Ecco le ultime

Nonostante le sue intenzioni sul piano squisitamente tattico siano rinomate ed evidenti, i tifosi giallorossi faticano ancora a comprendere le intenzioni di Gian Piero Gasperini nei confronti di alcuni dei pilastri della Roma del recente passato.

Tra i vari spiccano senza dubbio Cristante, Mancini e Pellegrini, ovvero tra i profili più discussi degli ultimi anni, nonché, dopo El Shaarawy, i calciatori con più presenze in giallorosso nell’attuale organico capitolino.

Nel corso delle ultime stagioni la tifoseria romanista si è più volte spezzata in merito a questi tre veterani, che sono stati più volte incensati e altrettante volte accusati di rappresentare un freno per l’evoluzione del progetto Roma.

In questo momento di profonda metamorfosi è dunque legittimo aspettarsi che le loro posizioni vengano messe in discussione dall’ex allenatore della Dea, che come ben noto è solito ignorare con particolare semplicità ciò che non riguarda strettamente il campo. Ecco le ultime in merito al tanto discusso destino di Lorenzo Pellegrini.

Pellegrini nel mirino del West Ham: addio Roma?

Essendo di gran lunga il più pagato all’interno della compagine giallorossa, Pellegrini è stato senza dubbio alcuno uno dei maggiori bersagli delle lamentele della tifoseria nei momenti più grigi del recente passato della Roma.

Il faraonico (almeno per quanto concerne il contesto romano) ingaggio del numero 7 giallorosso ha fatto discutere più volte, in particolare per via della dubbio rapporto tra l’investimento dei vertici giallorossi e i risultati in campo.

Il centrocampista romano si è infatti rivelato particolarmente altalenante in termini di prestazioni, a causa di una spiccata sensibilità ai cambiamenti dell’assetto tattico, ma anche a quelli relativi all’ambiente. In questo momento, secondo quanto riportato da Romanews.eu, pare che siano arrivate manifestazioni di interesse da parte del West Ham.

I londinesi sono alla ricerca di un erede dell’uscente Guido Rodriguez e il profilo romano sembrerebbe essere particolarmente adatto ai progetti tecnico-tattici di Potter. Per Pellegrini si tratterebbe di un’occasione piuttosto irrinunciabile per continuare a percepire uno stipendio simile a quello attuale.