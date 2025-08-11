Doppio colpo coi soldi di Lookman: l’Inter saccheggia la Juve

L’Inter saccheggia la Juventus coi soldi di Lookman: firma clamorosa e rinforzo dalla Serie A. Coinvolto anche il Napoli di Conte.

Lo scenario Lookman è stato fin qui uno di quelli in grado di infiammare maggiormente un calciomercato non ricchissimo di emozioni e che ha permesso di avere contezza anche delle necessarie e ponderate attese da parte di numerosi club di Serie A. Evidente, infatti, l’impossibilità di imbattersi in operazioni dal grande fasto di un tempo e che, per ora, hanno confermato il Napoli come una delle protagoniste assolute non solo sul campo ma anche della corrente campagna acquisti.

La questione relativa al nigeriano dell’Atalanta, però, ha davvero saputo catalizzare attenzioni tutt’altro che di poco conto, anche alla luce degli atteggiamenti dello stesso giocatore, la cui volontà di approdare all’Inter è apparsa chiarissima, per le dichiarazioni e le posizioni dell’agente, ma anche per quella sorta di ‘ammutinamento’ social che pare aver sottinteso la volontà dell’ex Leicester di cancellare totalmente il proprio rapporto con i nerazzurri di Bergamo.

Giusto o no che sia, con un discorso che meriterebbe approfondimenti ben più ampi e generici, resta la consapevolezza che un modo di fare come quello di Lookman non lascia nemmeno più sorpresi, sebbene, ad oggi, non sia bastato per vedere accontentata la propria volontà.

Sancho e Frendrup all’Inter coi soldi di Lookman: coinvolte anche Juventus e Napoli

Andare all’Inter, infatti, continua a sottintendere la necessità di sborsare nelle casse dei Percassi una cifra ritenuta congrua. Capire quale sia l’effettivo valore associato al giocatore dagli addetti ai lavori non è compito facile, dal momento che la posizione dell’Atalanta continua a restare solida e a basarsi sulla volontà di non considerare in alcun modo Lookman un giocatore in vendita.

L’Inter, dal proprio canto, ha lasciato intendere di non voler presentare nuove offerte dopo l’ultima recapitata e recitante un valore complessivo di 50 milioni di euro, bonus inclusi. L’importanza dei nomi coinvolti, l’atteggiamento dello stesso Lookman e ingerenze potenziali da parte di club esterni, dunque, continuano a rendere questo scenario di calciomercato uno dei più interessanti di questa fase. A tal proposito, giungono da La Gazzetta dello Sport novità di non poco conto.

Stando a quanto si legge, infatti, ad Appiano Gentile sono pronti a virare su Sancho, accostato nelle ultime ore, tra l’altro, anche alla Roma. Arrivare al giocatore significherebbe sborsare circa 20 milioni di euro nelle casse del Manchester United, previo abbassamento dell’ingaggio da parte dell’esterno inglese. Su di lui, come noto, si era mossa con insistenza anche la Juventus, ad oggi, però, bloccata dalla mancata uscita di Nico Gonzalez.

Ecco, dunque, che proprio con parte dei soldi inizialmente destinati a Lookman, Ausilio e Marotta potrebbero regalare a Chivu un altro elemento di grande qualità. La rimanente parte di budget, sempre secondo la medesima fonte, andrebbe poi investita a centrocampo, dove i nomi più caldi restano quelli di Frendrup o Keita, rispettivamente di Genoa e Parma.

E intanto, lo scenario Lookman pare destinato a coinvolgere anche un’altra presenza, quella del Napoli di Conte: da Castelvolurno, infatti, potrebbe essere recapitata un’offerta in grado di far breccia nella fermezza dell’Atalanta e regalare un nuovo ribaltone allo scenario fin qui più intrigante di questa campagna acquisti.