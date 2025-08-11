Il blitz del Milan sblocca Comolli: accordo con la Juventus

Accordo con la Juventus e blitz clamoroso da 40 milioni di euro: il Milan sblocca Comolli e genera un vero e proprio effetto domino di calciomercato.

Tanti scenari di calciomercato restano in pieno svolgimento ed evoluzione nel corso di questa parentesi finale estiva. L’entrata nel mese di agosto, come noto, ha sempre portato una serie importante di novità, alla luce dell’avvicinarsi del campionato e della consequenziale esigenza da parte di dirigenze e proprietà di assecondare i propri allenatori, lavorando parallelamente nel rispetto degli obiettivi finanziari prefissati.

Per questo motivo, dunque, proprio in questa parentesi, tante dinamiche stanno interessando la campagna acquisti di numerose squadre di Serie A, alle prese con il rush finale di calciomercato e, dunque, con intrecci e aspetti destinati a intrecciarsi anche con altre squadre, italiane e non solo.

Più nello specifico, le ultime ore hanno restituito consapevolezza rispetto a quanto sta accadendo in casa Milan e Juventus, le cui strade si stanno incontrando in modo sempre più netto alla luce di un’operazione iniziata in casa Milan e pronta ad avere delle conseguenze anche tra le fila di Comolli e colleghi.

40 milioni per Thiaw e sostituto immediato De Winter: il Milan tira in ballo anche la Juventus

A fungerne da catalisi è stata l’operazione Thiaw, in grado di attirare le principali attenzioni nel corso di questa fase di lavoro da parte di Tare e adepti in quel di Via Aldo Rossi. Il difensore tedesco, come noto, piaceva da tempo in Premier League, con un Newcastle mossosi sulle sue tracce anche in passato. Gli approcci e le negoziazioni con il Milan non sono state immediate, con conseguenze che hanno, alla fine, portato ad un addio al difensore.

Sin da subito valutato 40 milioni, Thiaw era stato bloccato da Furlani quando la prima offerta del Newcastle era bloccata sui 30 milioni di euro. Avvicinamenti e volontà di assecondare la valutazione fatta dai rossoneri hanno, alla fine, portato il Newcastle a proporre 36 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Cifra rotonda e ritenuta congrua, con il Milan prontamente mossosi per il sostituto.

Nello specifico, va riferito che il Milan ha subito orientato le proprie attenzioni su De Winter del Genoa, valutato 25 milioni di euro. A riferirlo, era stato Marco Conterio, che ha altresì parlato di un approccio immediato del Grifone per Facundo Gonzalez della Juventus.

Sullo scenario, dunque, sono arrivati aggiornamenti ulteriori nella serata di ieri, con Fabrizio Romano che ha parlato di accordo definitivo del Milan sia col giocatore che col Genoa. De Winter si appresta, dunque, a sostenere le visite mediche e a firmare per giocare con Allegri.