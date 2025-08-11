LIVE Calciomercato Roma: tentazione Sancho e giallo Ziolkowski | Le news dell’11 agosto

Gian Piero Gasperini vuole almeno altri tre rinforzi per affrontare al meglio l’inizio del campionato

A poco più di 10 giorni di distanza da Roma-Bologna, prima giornata del campionato di Serie A, Gian Piero Gasperini spera di poter abbracciare al più presto nuovi rinforzi, soprattutto in attacco, dove l’allenatore piemontese vorrebbe nuovi innesti sia sugli esterni sia nel ruolo di centravanti. In tal senso, la suggestione delle ultime ore risponde al nome di Jadon Sancho, che sin qui ha aspettato una mossa definitva della Juventus.

In difesa, sembrava tutto fatto per l’arrivo di Ziolkowski, ma nella giornata di ieri il Legia ha respinto l’offerta giallorossa e ci sarà bisogno di nuovi contatti. In casa Roma si resta in attesa anche sul fronte Dovbyk, una cui uscita porterebbe Massara e colleghi a fiondarsi su Krstovic.

Come annunciato da Eleonora Trotta in tarda serata, sul montenegrino c’è anche il Wolfsburg, che considera, però, eccessiva la valutazione da 25 milioni. L’attaccante, dal proprio canto, continua a preferire la permanenza in Serie A e ad essere affascinato dalla Roma.

Ecco tutte le news mercato di lunedì 11 agosto.

08.00 Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Gasperini attende almeno altri tre colpi dopo i cinque nuovi ingaggi concretizzati da Massara fin qui. I nomi in lista restano Fabio Silva, per il quale bisognerà cercare di chiudere in settimana, oltre che Franculino Djù ed Eguinaldo. Presente ancora il nome di Echeverri, che intende giocare con Soulé e Dybala e per il quale è arrivato anche il via libera di Guardiola. Si attende uno sforzo da parte della Roma, che dovrà scendere a compromessi con la volontà del City di non perdere definitivamente il cartellino dell’argentino. Sebbene con uno sforzo, in casa Roma, dunque, potrebbero arrivare altri due profili offensivi.