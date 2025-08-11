Svolta Nico Paz e via libera Roma: game over Inter

Nico Paz è sul taccuino dell’Inter da tempo ma ora una mossa di mercato che vede coinvolta anche la Roma può cambiare le carte in tavola per i nerazzurri

Il Como ha sempre blindato il suo gioiello, riuscendo a trattenerlo un altro anno dal Real Madrid. Il possibile sostituto dell’argentino è ora finito nel mirino della Roma di Gasperini e questo complica anche i piani di Marotta e Ausilio. Si tratta di un talento assoluto.

Sta diventando un rebus infinito la ricerca del nome del trequartista in casa Roma. Nel corso delle ultime settimane si è passati dalla trattativa con il Manchester City per Echeverri, che può partire solo in prestito, fino alle richieste al Wolverhampton per Fabio Silva, passando per i vari Nenè Dorgeles, Nkunku e ultimamente Jadon Sancho, vero sogno proibito di Gasperini. Far quadrare i conti per Massara non è affatto semplice e per questo si sta cercando di capire come poter operare il colpo non avendo un grande budget alle spalle.

Per arrivare al giocatore fatto e finito che continua a chiedere l’allenatore servirebbe un tesoretto al momento non presente, o un intervento inaspettato dei Friedkin. Altrimenti il ds Massara deve armarsi di fantasia e andare a prendere un giocatore di prospettiva che possa rappresentare anche una patrimonializzazione per il club.

La Roma si inserisce nella corsa a Gustavo Sa: il portoghese piaceva anche al Como

L’ultimo nome accostato alla Roma secondo la stampa inglese è quello di Gustavo Sa, talento portoghese del Famalicao, classe 2004 e accostato in patria a Kakà. Nell’ultima gara giocata, l’esordio della Primeira Liga contro il Santa Clara, il ragazzo ha offerto una prestazione straordinaria, tra l’altro da capitano. Ha segnato un gol e ha registrato statistiche impressionanti, ovvero il 100% di precisione nei tiri, 100% di passaggi riusciti, nove passaggi nell’ultimo terzo di campo, tre lanci lunghi riusciti su quattro, cinque recuperi di palla e quattro duelli a terra su sette vinti.

Titolare dell’Under 21 portoghese, era stato seguito anche da Atalanta e soprattutto Como, nell’ottica di una possibile sostituzione di Nico Paz, che interessa da tempo all’Inter di Chivu. La Roma, però, sembra pronta a sferrare l’assalto decisivo, mettendo sul piatto circa 17 milioni di euro e lasciando poco spazio alla concorrenza. A questo punto sfuma anche il sogno di Marotta di mettere il trequartista argentino al servizio del suo nuovo allenatore.