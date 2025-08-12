Arriva al posto di Douglas Luiz: accordo fino al 2030

Calciomercato Juventus, accordo fino al 2030 e addio definitivo a Douglas Luiz: arriva al posto del ‘deludente’ centrocampista brasiliano.

Il nome di Douglas Luiz è stato sicuramente uno di quelli maggiormente chiacchierati nel corso di questo calciomercato e non solo. Il brasiliano, arrivato tra clamore e calorose accoglienze lo scorso anno in quel di Torino, ha rappresentato uno degli investimenti più altisonanti ed emblematici degli ultimi anni in casa Juventus, proprio come il collega Koopmeiners, approdato in bianconero più o meno nello stesso periodo.

Trattative, storie e caratteristiche fisiche, più che tattiche, abbastanza diverse, che non hanno, però, spezzato quel filo rosso di una stagione sotto tono e contraddistinta da una vera e propria delusione, in termini di prestazioni, rendimento e numeri. A colpire l’occhio, oltre ad una resa sul terreno di gioco ben diversa rispetto a quella fatta vedere in Premier League, è anche quel dato di zero goal all’attivo nel nostro campionato, dopo aver concluso le ultime stagioni, rispettivamente, con sette e dieci goal.

Certo, le dinamiche e le problematiche della Vecchia Signora sono state diverse lo scorso anno e, ovviamente, si sono riflesse anche sulla stagione personale del brasiliano, che resta, ora, un oggetto del mistero anche sul calciomercato. Cosa sarà di Douglas Luiz, ora, non è presto detto, anche alla luce delle fresche dichiarazioni di Tudor che paiono aver collocato il classe 1998 in una posizione ben diversa da quella della mera marginalità.

Il Nottingham Forest fa sul serio per Musah: accordo fino al 2030 e intreccio con Douglas Luiz

Dopo una stagione, come detto, chiusa senza goal, il mister ha evidenziato come la sua visione tattica vede attualmente collocato l’ex Aston Villa dietro le punte. Un ruolo, insomma, da trequartista, che potrebbe verosimilmente esaltare alcune caratteristiche delle quali i tifosi e gli addetti ai lavori della Juventus hanno memoria solo di quanto fatto vedere dal brasiliano in terra inglese.

E proprio a tal proposito, gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’Inghilterra danno quantomeno vigore ad un’ipotesi di permanenza di Douglas a Torino. Una delle squadre più interessate al suo cartellino, infatti, era risultato il Nottingham Forest, alle prese con dialoghi ben concreti con la Juventus per trovare un punto di incontro rispetto a quei circa 6 milioni ballanti tra domanda e offerta.

I bianconeri, come noto, intenderebbero cedere il centrocampista a circa 40 milioni di euro, proprio mentre lo stesso Nottingham Forst, come riferito da TeamTalk, starebbe iniziando a muoversi in modo diverso. Stando a quanto si legge, infatti, il club inglese risulta concretamente interessato a Yunus Musah.

Tare e colleghi lo valutano ora circa 30 milioni di euro, alla luce della grande importanza che potrebbe avere nei dettami di Allegri. Intanto, il Nottingham Forest, in attesa di decidere se e come formulare una giusta offerta, ha già trovato un’intesa per un contratto fino al 2030.