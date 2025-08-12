C’è l’Inter sulla strada di Dovbyk: accordo bianconero

L’attaccante ucraino non è incedibile per la Roma e spunta un incrocio pericoloso con i nerazzurri

Artem Dovbyk è l’attaccante ideale per il gioco di Gasperini? Una domanda difficile, nata non appena l’allenatore piemontese è stato ufficializzato dalla Roma. Le prime amichevoli estive disputate dal bomber ucraino sembrano condurre ad una risposta negativa, ma non è facile trovare l’offerta giusta dopo un anno in chiaroscuro.

Per non fare minusvalenza, infatti, la dirigenza giallorossa non può prendere in considerazione offerte ai 30-32 milioni di euro. Una cifra importante per alcuni dei club accostati all’ex Girona. Come il Villarreal, ad esempio, che avrebbe difficoltà anche a confermare l’attuale ingaggio del numero nove giallorosso. Avrebbero sicuramente meno problemi le squadre di Premier League.

Taremi blocca la Roma: intreccio con Dovbyk

Negli ultimi giorni, si è parlato di un interessamento da parte di Crystal Palace, Leeds, Sunderland e West Ham. Ad oggi, tuttavia, nella capitale non sono ancora arrivate offerte ufficiali che assecondino i parametri giallorossi. Su indicazione di Gasp, Frederic Massara non ritiene incedibile Dovbyk e ha già individuato in Krstovic il sostituto ideale.

Tornando alle corteggiatrici dell’ucraino, dall’Inghilterra non giungono buone notizie per la Roma. Secondo il giornalista di ‘Sky Sports’ Zinny Boswell, infatti, il Leeds avrebbe ben altri obiettivi per l’attacco. Il prescelto della neopromossa è Rodrigo Muniz. Il bomber del Fulham piace anche all’Atalanta, ma i Cottagers sin qui hanno rifiutato tutte le offerte.

Il club di Londra vorrebbe prima trovare un sostituto e, in tal senso, sulla strada della Roma potrebbe piazzarsi l’Inter. Secondo Raffaele Amato, giornalista di calciomercato.it e interlive.it, il Fulham è concretamente sulle tracce di Mehdi Taremi, molto attratto dalla pista inglese. L’eventuale approdo dell’iraniano a Londra potrebbe dar vita ad un effetto domino immediato, che coinvolgerebbe anche Artem Dovbyk. Lavori in corso, dunque, sull’asse anglo-italiano, con ben cinque squadre coinvolte.