Dalla Roma all’Inter: formula galeotta e ribaltone in Serie A

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare ulteriormente gli equilibri già precari della massima lega italiana. Ecco le ultime.

Quello del reparto offensivo è senza dubbio alcuno il tema che più di tutti entusiasma tifosi e appassionati di calcio e, in tal senso, è innegabile come anche in termini di calciomercato il pubblico preferisca seguire quelle trattative che riguardano gli attaccanti.

All’interno della sessione di mercato in corso, caratterizzata da diverse metamorfosi da parte di svariate big nostrane, il numero di operazioni che ha coinvolto il reparto offensivo è stato piuttosto esiguo, il che carica di importanza le ultime settimane di sessione estiva.

Tra le big fatichiamo a citare una squadra in particolare che sia esentata dalla ricerca di rinforzi offensivi, a partire dall’Inter di Chivu, passando per il Milan di Allegri, il Napoli di Conte, la Juventus di Tudor, fino ad arrivare alla Roma di Gian Piero Gasperini.

Quest’ultimo, come dichiarato di recente, pretende ancora un paio di sforzi da parte della società per quanto concerne il tema ‘attaccanti’, dato che lo scorso anno la Roma non ha certamente brillato in termini realizzativi (anche con Ranieri numerose partite si sono concluse per 1-0 a favore dei giallorossi). In quest’ottica sono giunte nelle ultime ore delle novità di rilievo.

La Serie A pesca dalla Premier: svolta per Sancho, Nkunku e Jackson

Alla Roma occorre un esterno di gamba e, nel caso in cui Dovbky (come sembrerebbe) abbandonasse la città eterna, anche un centravanti che possa alternarsi con Evan Ferguson. L’ideale sarebbe dunque rintracciare sul mercato un jolly offensivo, che possa adattarsi con facilità a ruoli e compiti eterogenei.

Gasperini, infatti, ha più volte manifestato nel corso della sua avventura bergamasca una fervente passione nei confronti di quei talenti in grado di ricoprire più posizioni sulla linea d’attacco (basti pensare alla capacità di Gomez o Lookman di dominare la fascia, ma anche di danzare intorno alla punta addentrandosi al centro dell’area di rigore).

Le caratteristiche appena descritte sono in parte quelle che accomunano Jadon Sancho (attenzionato dalla Juventus e di recente dall’Inter di Marotta e Chivu), Nicolas Jackson e Christopher Nkunku, ovvero i tre nomi citati da Angelo Mangiante sul suo profilo Twitter.

In merito ai tre elementi appena citati il noto giornalista di Sky Sport ha infatti evidenziato le crescenti possibilità che le rispettive parabole nelle proprie squadre attuali (Manchester United per Sancho e Chelsea per Christopher Nkunku) stiano andando a scemare, il che avrebbe attirato l’attenzione dei vertici giallorossi capitanati da Frederic Massara. Secondo Mangiante, infatti, i tre profili sarebbero da una parte proibitivi per via di valutazioni tutt’altro che basse, ma da un altro punto di vista potrebbe spuntare verso fine sessione la possibilità di giocare sulla formula del prestito per portarli in Italia.