DIRETTA | Calciomercato Roma, attesa per Dovbyk e sogno Sancho – Tutte le news del 12 agosto

Tra entrate ed uscite, Massara è pronto a far saltare il banco: tutte le trattative nell’agenda del DS giallorosso

Sono giorni molto importanti per le mosse di mercato della Roma. I giallorossi, infatti, non solo sono alla ricerca degli innesti giusti da consegnare a Gasperini, ma stanno valutando con molta attenzione anche quelle uscite da cui ricavare un discreto tesoretto. E così, continuando a lavorare su Ziolkowski e restando alla finestra per Sancho, Massara aspetta offerte concrete sia per Pellegrini, sulle cui tracce si è messo il West Ham, sia per Dovbyk, nel mirino del Leeds. L’eventuale cessione del bomber ucraino metterebbe la Roma nelle condizioni di affondare il colpo per Krstovic. Segui con noi le notizie di oggi 12 agosto 2025:

08:10 – Benché sia stata smentita l’indiscrezione legata alla sua presunta firma con la Roma, Krstovic è il nome cerchiato in rosso da Massara per rinforzare il reparto offensivo.

08:00 – Come informa il ‘Messaggero’, la Roma non smette di cullare il sogno Sancho. L’ostacolo principale è però rappresentato dall’ingaggio, nell’ordine dei 6 milioni di euro netti a stagione. Intanto, non tramonta la pista che porta a Fabio Silva.