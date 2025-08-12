È chiusa per Chiesa in Serie A: arriva la comunicazione

Chiesa in Serie A, comunicazione arrivata e dialogo già avvenuto con l’allenatore. Le ultime clamorose novità di calciomercato per Inter, Roma e non solo.

Tra i tanti, il nome di Federico Chiesa è stato uno di quelli in grado di infiammare maggiormente le fantasie dei tifosi e le attenzioni degli addetti ai lavori. Non solo nel corso di questa estate, ma anche dello scorso calciomercato, quando il contratto in scadenza dell’ex Fiorentina lo aveva reso uno dei profili maggiormente appetibili, portandolo in cima ai taccuini di squadre come, oltre alla stessa Roma, anche di Inter, Napoli o Milan.

A distanza di un anno circa, non sono cambiate molte cose, in seguito ad una stagione complicata per il figlio d’arte in quel di Liverpool, dove non è mai riuscito a trovare quella brillantezza di un tempo e quella continuità che, di fatto, aveva già perduto nel nostro campionato dopo il grave infortunio al ginocchio.

Sprazzi di dribbling, qualità e giocate non sono mai mancati, sebbene non siano mai risultati sufficienti per parlare di un giocatore ritrovato e in grado, come fatto un tempo con la Juventus e la Nazionale, di fungere da discriminante all’interno di partite singole e competizioni.

Presto spiegato, dunque, il motivo per il quale la posizione di Chiesa resta più o meno la stessa di qualche tempo fa: un’uscita è tutt’altro che improbabile. Certo, condizioni contrattuali e presupposti di vario tipo sono cambiati rispetto alla scorsa estate, quando la Juventus aveva la concreta esigenza di disfarsene per non perderlo a costo zero.

Chiesa e l’avviso del Liverpool: ribaltone e avviso immediato a mezza Serie A

Finora, invece, il Liverpool continua a monitore il mercato e pareva auspicarsi una possibile soluzione che accontentasse tutte le parti in causa, con un approccio molto più cauto e meno ansioso di quello che aveva visto la Juventus gestire la situazione nel 2024. Proprio su tale fronte, però, arrivano aggiornamenti non proprio banali e che paiono andare anche nella direzione di una possibile conferma per la prossima stagione.

A riferirlo sono le penne de La Gazzetta dello Sport, che evidenziano come la posizione di Federico sia cambiata, con immediato impatto anche su squadre come Inter e Napoli concretamente interessatesi lui nel recente passato. Stando a quanto si legge, Chiesa è stato informato dell’importanza che potrebbe avere negli attuali dettami di Slot, alla luce della perdita di diversi giocatori in fascia. La situazione non è definitiva, con la discriminante Isak che resta quella in grado di poter fungere da spartiacque.

I Reds sono interessatissimi all’attaccante del Newcastle, per il quale si sono già visti rifiutare un’offerta da 125 milioni di euro. La trattativa resta aperta e in piena evoluzione, con un impatto immediato ed evidente anche sulla dinamica Chiesa: se Isak dovesse arrivare, infatti, un’uscita dell’ex Juventus risulterebbe nuovamente probabile. Ad oggi, il Liverpool, parrebbe aver deciso di trattenerlo. Ma nel calciomercato tutto cambia, in poco tempo.