Inter, Chivu è già crollato: esonero a tempo di record

La prossima stagione dell’Inter si presenta ricca di incognite. La prima non può che riguardare il nuovo tecnico scelto per il post – Simone Inzaghi.

La sera del 31 maggio scorso, un istante dopo il triplice fischio che ha decretato l’ufficiale, e reale, crollo dell’Inter contro i francesi del PSG nella finale di Champions League disputatasi a Monaco di Baviera, un altro crollo, più virtuale ma parimenti rumoroso, si è verificato all’interno della sede della società nerazzurra.

In quello stesso maledetto istante sono crollate tutte le certezze che fino a qualche ora prima viaggiavano spedite nella mente di Beppe Marotta e dei suoi più stretti collaboratori. Una manciata di giorni hanno portato l’Inter dagli altari del possibile Triplete alla polvere degli zero tituli.

Ed allora tutto è da rifare, si riparte da zero, o quasi. Un nuovo progetto da preparare ed un nuovo tecnico da scegliere. L’addio di Simone Inzaghi ha imposto tale necessità. La scelta di Beppe Marotta è caduta su Cristian Chivu, tecnico proveniente dal Parma. Scelta giusta da parte del numero uno nerazzurro?

Cristian Chivu mangerà il panettone?

Una serata nefasta gravida di conseguenze negative. Dalla sera del 31 maggio, un istante dopo il triplice fischio finale, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha iniziato a buttare su carta il progetto della sua nuova Inter.

Cambiamenti della rosa erano previsti ma il cambiamento più grande ha riguardato il tecnico. Simone Inzaghi sembrava una certezza, ma così non è stato. Cristian Chivu ha preso il suo posto pronto a non far rimpiangere il tecnico della doppia stella nerazzurra.

Un nuovo tecnico su una panchina prestigiosa ed ambiziosa, e la domanda che nasce spontanea, soprattutto quando riguarda un allenatore di un club milanese è: Cristian Chivu mangerà il panettone, dolce tipico milanese?

Nonostante non sia ancora Ferragosto c’è chi ha già dato una risposta precisa. Sisal.it ha quotato 6 l’esonero, o dimissioni, del tecnico rumeno entro Natale. Valutazione che in un attimo potrebbe cadere in picchiata o risalire vertiginosamente.

Dipenderà, come sempre. dai risultati del campo e, non ultimo, anche dalla rosa che Beppe Marotta consegnerà all’ex tecnico del Parma. Il Napoli di Antonio Conte sembra già pronto a volare. l’Inter non intende, però, rimanere a terra.