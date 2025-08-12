Juve e Roma su di giri: ‘scambio’ bollente sulle punte

Emergono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato e discusso tema dei centravanti, che sta caratterizzando la sessione di calciomercato in corso

Quello dei centravanti è senza dubbio alcuno uno dei temi più caldi dell’estate, anche e soprattutto a causa di una diffusa crisi delle punte che ha caratterizzato l’ultima annata della massima lega italiana.

Difatti, dando un rapido sguardo alla classifica dei marcatori, è possibile registrare una doppia anomalia: da una parte l’esiguo numeri di reti segnate dai bomber delle varie big (basti pensare alle cifre piuttosto esigue raggiunte da elementi come Lautaro Martinez, Artem Dovbyk, Gimenez, Morata, Vlahovic, Lukaku ecc…), dall’altra la presenza nei primi dieci marcatori della stagione di svariati calciatori che non ricoprono il ruolo di prima punta.

Insomma… nel corso di questa frenetica finestra di mercato estiva le big saranno certamente impegnate a interrompere questa tendenza, nel tentativo di incrementare sensibilmente il proprio bottino stagionale.

Tra queste appare impossibile non citare la Juventus di Igor Tudor e la Roma di Gian Piero Gasperini, il quale sta tentando di trasformare una Roma di Ranieri piuttosto cinica in una squadra frizzante e sempre votata alla fase offensiva. Per farlo sarà imprescindibile passare da una rivalutazione del ruolo di Artem Dovbyk. Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo che coinvolgono Roma, Juventus e altre big della penisola.

Hojlund mania, disputa di mercato a cinque in Serie A

La Hojlund mania sembrerebbe aver invaso la quasi totalità delle dirigenze delle big nostrane, che nel bomber danese stanno intravedendo le potenzialità per interrompere bruscamente quella crisi di cui abbiamo descritto le caratteristiche in apertura. In particolare parliamo di Inter, Roma, Juventus, Napoli e Milan… tutte attualmente con Hojlund segnato nei propri taccuini, come riportato da TheiPaper.

L’ex centravanti dell’Atalanta – esploso proprio sotto la guida di Gian Piero Gasperini ai tempi della Dea – non è riuscito a consacrarsi con la maglia dei Red Devils (sarebbe da chiedersi in quanti siano riusciti ad eccellere allo United nel recente passato) e gli inglesi lo starebbero accompagnando alla porta.

Nel Vecchio Continente sono svariate le squadre che vorrebbero concedergli un’altra occasione, con le società del bel paese sopracitate che possono contare sul fatto che il centravanti classe 2003 ha già militato con discreto successo nella penisola. Il Milan tra tutte sembrerebbe essere in leggero vantaggio, ma la proposta di un prestito con diritto di riscatto non ha ancora convinto uno United piuttosto intenzionato a cederlo a titolo definitivo.