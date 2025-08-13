35 milioni per Soulè: la Roma ha già risposto

Calciomercato Roma, Massara ha subito risposto alla clamorosa offerta per Soulé: 35 milioni e firma con un top club. Ecco le ultime.

Le questioni con le quali la Roma si sta trovando a fare i conti sono numerose e stanno riguardando una pluralità di aspetti, circoscrivibile ovviamente alle entrate che attendono Massara e colleghi in questo rush finale di calciomercato. In quel di Trigoria, come noto, c’è ancora la vivida esigenza di assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini, plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza, così da mettergli nelle mani una rosa con la quale provare a raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati.

Semplice non sarà, come emerso anche dall’attuale stallo che, non solo in casa Roma, sta contraddistinguendo l’operato anche di altre squadre di Serie A, a poco tempo dall’inizio ufficiale del campionato. I giallorossi fin qui hanno assicurato al tecnico cinque volti nuovi pronti a inserirsi nelle dinamiche e nelle rotazioni di Gasperini, che richiede, però, anche altri elementi per riuscire ad attualizzare il proprio credo calcistico.

I margini di intervento, dunque, restano vari e numerosi, con questa fase di lavoro che sta vedendo Massara attenzionare soprattutto il reparto offensivo. A tal proposito, gli ultimi giorni sono stati molto importanti da questo punto di vista, alla luce dei tanti elementi accostati alla Roma: non solo la riemersione di scenari che parevano destinati a tramontare, ma anche la salita in cattedra di opportunità di mercato fino a qualche tempo fa inattese.

35 milioni per Soulé: nessuna apertura dalla Roma e dal giocatore

Tra queste, ovviamente, è figurato anche Sancho che, come eventuali altri colpi a sorpresa dalla Premier League, deve essere preceduto da una strategia ben mirata. Non è un caso, dunque, che la Roma stia anche cercando di capire il da farsi con le uscite di profili non centrali nelle idee di Gasperini ma ben gravanti sulle finanze del club. Hermoso e Pellegrini sono degli esempi, così come lo stesso Dovbyk, come noto da tempo, non è sulla lista degli incedibili.

Diverso, invece, il discorso per Soulé, sul quale arrivano da Il Corriere dello Sport delle novità di grande rilievo. Stando a quanto si legge, infatti, in queste settimane sarebbero arrivate ben quattro offerte tra Premier League, Bundesliga e Liga per il talento argentino, sempre più centrale nelle dinamiche di gioco di Gasperini, come emerso anche nel corso di queste amichevoli.

I nomi delle interessate non sono stati rivelati, ma è stato ben evidenziato come nessuno di questi club avrebbe avuto problemi nel versare 35 milioni nelle casse giallorosse. La posizione del club, così come dello stesso giocatore, è stata ferma e prontamente maturata: nessuna apertura e concentrazione totale sul presente e il futuro nella Capitale, dove Soulé si appresta ad avere un ruolo sempre più importante.