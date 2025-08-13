Accordo in arrivo con la Roma: blitz in città e apertura decisiva

I giallorossi vogliono far pendere l’ago della bilancia a proprio favore: ecco sta succedendo

Con diversi reparti ancora da puntellare per soddisfare in toto le richieste di Gasperini, Massara sta tenendo vive diverse piste, molte delle quali puntano un settore del campo in particolare: le corsie esterne. E non potrebbe essere altrimenti visto che i messaggi lanciati dal tecnico giallorosso sono stati piuttosto inequivocabili.

Continuando a recepire i messaggi lanciati da Sancho e dal suo entourage, le cui richieste di ingaggio stanno calamitando non poche riflessioni in casa giallorossa, dopo aver riallacciato i dialoghi per Abde, la Roma non vuole lasciare nulla di intentato. Si inseriscono proprio in questo filone le ultime indiscrezioni che, trapelate dall’Inghilterra, hanno immediatamente trovato conferme di un certo tipo. Ci stiamo riferendo alla notizia riguardante l’interessamento concreto da parte dei giallorossi per Leon Bailey, esterno offensivo in forza all’Aston Villa entrato prepotentemente nei dossier della Roma.

Calciomercato Roma, intrigo Bailey: nuovo colpo di scena

A tal proposito importanti aggiornamenti sono stati forniti da Sacha Tavolieri secondo cui l’entourage di Bailey sarebbe atteso nella giornata di domani per negoziare direttamente con la Roma. L’intento è quello di imprimere la prima sterzata decisiva alla trattativa provando a raggiungere l’accordo con il calciatore.

Dal canto suo, l’Aston Villa non sarebbe affatto recalcitrante alla cessione. La formula ventilata con la quale imbastire la trattativa riguarderebbe un prestito con obbligo di riscatto: i contatti proseguono e potrebbero segnare un punto di non ritorno proprio nella giornata di domani. Ad ogni modo, ricordiamo come Massara non abbia affatto mollato le altre piste che vedono la Roma direttamente o indirettamente coinvolte. Dopo aver fatto capolino nelle scorse ore, però, la tentazione Bailey sta diventando un’opzione sempre meno sfumata con la Roma pronta ad anticipare la concorrenza non solo di club turchi (Besiktas in primis), ma anche compagini saudite.

Il riferimento ai bianconeri permette inoltre di spostare il focus della nostra attenzione anche su Sancho. L’inglese non è sparito dai dossier della Roma che però non può affondare il colpo almeno per il momento, viste le richieste fatte trapelare. La situazione in corsia, insomma, è assolutamente fluida: si prospettano novità importanti a stretto giro di posta.