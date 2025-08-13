Addio Juventus: accordo e scambio con lo United

Il secondo test della Juve contro il Borussia Dortmund ha lanciato messaggi importanti ad Igor Tudor. Lo stesso non si può dire del mercato.

La Juventus di Igor Tudor prosegue il suo lavoro sul campo. Ed il campo ha lanciato segnali incoraggianti. Vero che siamo ancora ad agosto e che quanto esprime di questi tempi il campo va preso con le molle ma tutti i segnali, negativi o positivi che siano, devono essere posti in risalto in pari misura.

La gara con il Borussia Dortmund, al di là della vittoria, ha dato concrete indicazioni ad Igor Tudor ma, nonostante tutto, ha mostrato ancora una volta come l’organico bianconero abbia necessità di ulteriori innesti. Difesa, centrocampo ed attacco chiedono rinforzi, vecchi e nuovi.

Alla Continassa, però, il problema è sempre il medesimo. Se non vi saranno addii non potranno esserci nuovi ingressi. E più passano i giorni e più diventa complicato trovare adeguata sistemazione a carichi pesanti come Dusan Vlahovic e Douglas Luiz.

Centrocampo ed attacco, ma non soltanto. Igor Tudor ha chiesto anche un altro difensore per completare il pacchetto arretrato e la Juventus il suo obiettivo lo ha già in mente e non si tratta di una novità assoluta: Renato Veiga.

Un altro obiettivo sembra svanire

Il 22enne difensore portoghese si è fatto molto apprezzare durante l’esperienza in maglia bianconera maturata nell’ultima stagione. Non soltanto un elevato rendimento in campo ma anche un attaccamento alla maglia che ha sorpreso positivamente l’ambiente della Juventus.

La società bianconera lo rivorrebbe con sé così come Renato Veiga tornerebbe volentieri a vestire i colori bianconeri, ma di mezzo c’è il Chelsea, proprietario del cartellino del portoghese, che potrebbe avere idee, e progetti, differenti.

Come riportato teamtalk.com i Blues londinesi sono vicini all’acquisto del nazionale argentino Alejandro Garnacho del Manchester United. Operazione da 30 milioni di sterline più bonus, in dirittura d’arrivo come confermato anche da Fabrizio Romano.

Alejandro Garnacho si è già accordato con il Chelsea, ora tocca ai due club. Il Chelsea vorrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash e tra i profili proposti ai Red Devils vi sono Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi e Renato Veiga.

La Juventus proverà ancora a riportare a Torino Renato Veiga, ma anche questa operazione appare complicata. Esattamente come tutto il resto del mercato bianconero.