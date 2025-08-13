Comolli spacca la Juventus: “Verrà cacciato, un fallimento”

Arrivano le prime critiche a Comolli, che stanno spaccando la Juventus: un momento delicato per i bianconeri e si parla già di fallimento

Il mercato sembra essere bloccato dalle mancate uscite di Vlahovic e Douglas Luiz, mentre a Tudor mancano ancora diversi giocatori di livello sia in avanti che a centrocampo. Il tempo stringe e i tifosi sui social sembrano già essere piuttosto stanchi.

I ritardi sul mercato sono propri di tutte le squadre in questo momento in Serie A. Chi più chi meno stanno tutte incontrando delle difficoltà nel mettere insieme i pezzi giusti per completare le proprie rose. Delle big c’è soltanto il Napoli che sembra aver avuto un’altra marcia negli acquisti e ad oggi parte con i favori del pronostico assieme all’Inter di Chivu (ancora in stand-by con l’affare Lookman).

Per completare il discorso Juventus c’è anche l’aspetto legato alle uscite. Comolli, Modesto e Chiellini non possono infrangere i paletti del FFP e devono tenere sotto stretto controllo il bilancio, come richiesto da John Elkann. Non sono previsti altri aumenti di capitale per ripianare le perdite causate da spese folli e la società deve auto finanziarsi. Ciò significa che per andare avanti con gli acquisti qualcuno deve uscire. Sulla lista dei partenti troviamo sia Vlahovic che Douglas Luiz, per cui però ancora non si hanno novità.

Vlahovic e gli altri esuberi bloccano il mercato della Juve: i tifosi insorgono sui social

I tifosi della Vecchia Signora sono stanchi di questo immobilismo, con il solo Jonathan David come arrivo di un certo livello (Joao Mario non accende la fantasia di nessuno). Urge un ulteriore sforzo da parte della proprietà per invertire la rotta e accontentare Tudor. Nel frattempo sui social si sono scatenati tutti con delle critiche piuttosto aspre.

Semplice perché Damien Comolli è un incapace . E Gli basta che la Juve arrivi 7° !!! Altrimenti Sancho Kolo Muani e un centrocampista erano le minime cose che la Juve doveva fare per assicurarsi di essere Tornata Competitiva.!!! — Tullio Fusco (@TullioFusco) August 13, 2025

“Preferite che Comolli venda o regala come Giuntoli?”.

Prese in giro che richiamano addirittura Holly e Benji sullo stato della difesa. Oppure analisi di mosse di mercato inadeguate: “Ennesimo fallimento di Comolli quello di non aver sbolognato Vlahovic dopo le svendite di Mbangula, Alberto Costa, l’acquisto di Joao Mario, il non acquisto di Leoni e il fallito convincimento di Gasperini”.

Il ritardo sull’arrivo del ds è un altro problema e con il fatto che si farà ad ottobre c’è il rischio di non fare mercato.