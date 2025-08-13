Douglas Luiz vola dai Friedkin: via libera e cifre UFFICIALI

Douglas Luiz sembra essere sempre più vicino ai Friedkin. Addirittura si parla già di cifre ufficiali che potrebbero essere confermate dalle mosse degli americani nei prossimi giorni

La proprietà USA vuole fare di tutto per mettere a segno un grande colpo a centrocampo e il brasiliano della Juve è un separato in casa in questo momento. Per strapparlo alla corte di Tudor serve uno sforzo importante anche per quanto riguarda il cartellino.

Prima i ritardi e le incomprensioni, poi il ritorno sui propri passi, in attesa di trovare una sistemazione. L’estate di Douglas Luiz è stata finora piuttosto movimentata, fatta di prese di posizione e ripicche di mercato, ma di base senza una grande voglia di andare avanti insieme. Il brasiliano non si è mai del tutto ambientato a Torino e ora il suo unico pensiero è quello di trovare un’altra sistemazione. Rispetto all’inizio, è tornato ad allenarsi e perlomeno sta svolgendo la preparazione con il resto dei compagni. Tudor ne ha parlato anche bene dopo l’amichevole vinta contro il Borussia Dortmund, specificando che per lui può essere un valore aggiunto se schierato più vicino alla porta avversaria, da trequartista sottopunta.

Per ora però non cambiano le idee della società, che vuole trovare una soluzione anche economicamente vantaggiosa, andando a recuperare l’investimento fatto lo scorso anno in questo periodo. Per non fare minusvalenza ai bianconeri servono almeno 40 milioni di euro, magari provando a intraprendere la strada del prestito con obbligo di riscatto.

L’Everton dei Friedkin fa sul serio peer Douglas Luiz: il suo passaggio si gioca a 4

Alla finestra per Douglas Luiz c’è sempre la Premier League e in particolar modo sembrano esserci proprio i Friedkin. L’Everton non ha impressionato durante questo precampionato e il solo Barry è apparso pronto tra i nuovi acquisti. David Moyes vorrebbe qualche garanzia in più prima di iniziare la Premier questo fine settimana e lo ha fatto capire anche ai proprietari americani.

Per essere competitivi per la zona europea uno come l’ex Villans sarebbe perfetto e per questo si proverà a fare uno sforzo per accontentare anche i tifosi. Al momento, secondo i bookmaker, l’ipotesi Douglas Luiz all’Everton si gioca a quota 4 secondo TalkSport Bet. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, con i Blues che sembrano essere i favoriti in questa corsa.