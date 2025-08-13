LIVE | Calciomercato Roma, da Echeverri a Sancho e Garnacho: le news del 13 agosto

L’attacco giallorosso è al centro delle notizie di mercato di questi giorni: ecco le ultime ora per ora

A dieci giorni esatti dall’esordio in campionato contro il Bologna, la Roma torna ad allenarsi, in attesa che il calciomercato regali gli ultimi colpi a Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso aspetta rinforzi importanti soprattutto in attacco, dove si attendono offerte importanti per Artem Dovbyk. Tanti i nomi seguiti da Frederic Massara. Da Echeverri a Eguinaldo, passando per Krstovic e Fabio Silva: ecco tutte le news di mercato di mercoledì 13 agosto.

08.20 Krstovic aspetta la Roma e mette in attesa tutti gli altri scenari per il futuro. Lo spiegano le penne de Il Corriere della Sera, ricordando altresì la necessità in quel di Trigoria di concretizzare l’uscita di Dovbyk prima di virare eventualmente sul montenegrino. Per l’ucraino il Leeds non ha ancora affondato: Massara e colleghi chiedono sempre circa 30 milioni di euro.

08.15 L’obiettivo Sancho resta reale quanto complicato: Il Corriere dello Sport evidenzia come l’interesse per l’esterno del Manchester United sia vivido ma coesistente con la necessità di concretizzare diverse uscite. Solo abbassando il monte ingaggi, la Roma potrebbe permettersi un colpo del genere. I maggiormente indiziati alla partenza restano Pellegrini ed Hermoso, oltre che un Dovbyk rispetto al quale la posizione dei giallorossi resta, ormai, sempre la stessa.

08.10 Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Salah-Edinne e Kumbulla restano i profili maggiormente defilati rispetto al progetto Gasperini. L’allenatore non li considera adatti al proprio gioco: oltre a loro due, anche Hermoso resta in uscita, qualora arrivasse un’offerta congrua. Intanto, il Neom SC continua ad essere la squadra maggiormente interessata a Ndicka in questa fase.

08.00 La Roma continua a monitorare diversi scenari per regalare a Gasperini un rinforzo in attacco. Come si legge sulle colonne de Il Corriere dello Sport, Fabio Silva è il nome per il quale a Trigoria stanno cercando di chiudere per una cifra tra i 12 e i 15 milioni. Diverse le alternative valutate in parallelo, con i nomi ormai noti e anche la possibilità di assistere ad un eventuale ingaggio di un mister X dalla Premier League. Proprio dal campionato inglese, a fine mercato potrebbero concretizzarsi occasioni in stile Sancho o Garnacho, giusto per fare degli esempi attuali.