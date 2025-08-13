Maxi offerta rifiutata: Vlahovic ha scelto Milano

Maxi offerta rifiutata, la posizione di Vlahovic resta chiarissima: vuole giocare a Milano. Ecco le ultime di calciomercato per la Juventus e non solo.

Il nome di Vlahovic continua ad essere uno di quelli maggiormente in grado di catalizzare attenzioni, attese e perplessità. Il suo futuro, pur non apparendo chiaro, pare ormai destinarlo lontano dalla Juventus a stretto giro: gli addetti ai lavoro bianconeri, ovviamente, sperano di trovare una soluzione nel minore tempo possibile, cercando di liberarsene contrattualmente entro la fine di questo calciomercato.

Il motivo è presto spiegato, alla luce di un contratto in scadenza nel 2026 e una posizione all’interno della squadra non più centrale come una volta. Le difficoltà degli ultimi anni, infatti, hanno reso l’ex Fiorentina un profilo sempre più deludente rispetto alle iniziali aspettative: il rendimento con Thiago Motta è stato ben lontano dalle attese, così come la stessa cura Tudor pare non aver sortito gli effetti sperati.

Lo abbiamo visto negli ultimi due mesi stagionali, ma anche nel corso di un precampionato dove, al netto della fiducia fornitagli dal mister, Vlahovic non è mai riuscito ad andare oltre a qualche goal unito a momenti quasi goffi, come accaduto settimana scorsa contro il Borussia Dortmund.

Vlahovic vuole il Milan e le coppe: no ad una squadra di Premier League

La posizione della Juventus, da questo punto di vista, resta chiarissima e vede Modesto, Comolli e colleghi nel pieno del proprio lavoro per cercare di non perdere Vlahovic a costo zero nel corso della prossima estate. Tradotto, bisognerà assicurarsi una soluzione in queste settimane finali di agosto per fare in modo che le strade tra il serbo e la Vecchia Signora si dividano.

A tal proposito, giungono da Tuttosport importanti aggiornamenti, coinvolgenti l’ormai solito Milan. La nascente squadra di Allegri, soprattutto alla luce della stima del mister per un attaccante da lui già allenato è apparsa una di quelle maggiormente interessate al suo ingaggio. Nello specifico, a Via Aldo Rossi potrebbe essere arrivata una sorta di ulteriore apertura da parte di Dusan che, dopo aver declinato avances arabe e turche, ha anche detto di no ad un club di Premier League.

Il nome della squadra inglese non è stato specificato, ma lo status e l’identikit rispondono a quelli di un club che non gioca le coppe e che, dunque, non rispetta quell’anelito di Vlahovic di approdare in un top club. L’ipotesi Milan, invece, aggrada non poco il numero 9 della Juventus, per il quale si potrebbe davvero essere entrati in una fase decisiva.