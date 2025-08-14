40 milioni dalla Juve: ecco l’erede di Douglas Luiz

40 milioni e addio Douglas Luiz, la Juventus ha trovato l’erede: spunta il clamoroso ritorno a centrocampo. Le ultime di calciomercato.

La questione Douglas Luiz continua ad essere una di quelle più aperte e in grado di generare le maggiori attenzioni tra le fila degli addetti ai lavori bianconeri. In quel di Torino, come noto, l’obiettivo rimane quello di plasmare la squadra da mettere nelle mani di Tudor in vista dell’imminente stagione, per la quale l’allenatore subentrato a Thiago Motta è stato confermato in seguito al rendimento pressoché felice assicurato alla squadra da marzo in poi.

La qualificazione in Champions, centrata nell’ultima giornata di campionato a scapito della stessa Roma, ha permesso maggior margine di manovra a Comolli e colleghi, approdati in bianconero dopo la rivoluzione endogena degli scorsi mesi e la decisione di fare un passo oltre lo stesso Giuntoli.

Certo, soprattutto se commisurata ai fasti di qualche anno fa, la campagna acquisti della Juventus è stata tutt’altro che entusiasmante, proprio come per tante altre squadre di una Serie A che, più delle altre sessioni, è apparsa fino a questo momento in difficoltà e in una fase di magra in termini di possibilità di investimento.

Addio Douglas Luiz e un nuovo ‘Villain’ per Tudor: ecco Tielemans

Come dicevamo, però, in casa Juventus la posizione che riguarda Douglas Luiz è davvero una di quelle maggiormente attenzionate, con ripercussioni che potrebbero ben presto evidenziarsi anche sul fronte delle uscite. Dopo un anno, deludente, in bianconero, il brasiliano figura già sulla lista dei partenti, sebbene il suo futuro non sia stato del tutto disambiguato.

Le palesi lacune avute nella sua prima esperienza italiana parevano certamente destinarlo all’addio, almeno fino a qualche giorno fa, quando l’annunciato cambio di ruolo previsto da Tudor pare aver acceso qualche briciolo di speranza in chi continui a confidare nelle caratteristiche e nella rinascita di un calciatore di ben altra pasta. In caso di addio, ad ogni modo, lo scenario più plausibile resta quello di un ritorno in Premier League, dove Douglas Luiz aveva attirato soprattutto le attenzioni del Nottingham Forest.

Leggendo quanto riporta JuveFc.com, intanto, in quel di Torino si lavora a tale scenario anche nell’ottica di trovare un’eventuale valida alternativa all’ex Aston Villa. Più nello specifico, un eventuale addio a brasiliano porterebbe la Juve a muoversi un sostituto proveniente dai Villains: trattasi di Youri Tielemans, centrocampista belga accostato già in passato ai bianconeri e ad altri club di Serie A. Attualmente, un suo approdo in un’altra squadra pare poter avvenire solo previo pagamento di un’offerta da circa 40 milioni di euro.