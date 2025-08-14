Manchester City ribaltato, colpo gobbo Juve: Comolli l’ha fatta grossa

Nome a sorpresa per la Juventus che è alla ricerca di profili mirati per rinforzare la corsia destra: lo scenario sul tavolo negoziale

Archiviata l’amichevole con la Next Gen terminata con la consueta invasione di campo, la Juventus è impegnata soprattutto in sede di calciomercato per sbloccare le trattative cerchiate in rosse nei propri dossier. Un obiettivo che, con il passare delle settimane, sta diventando un vero e proprio Everest da scalare per la ‘Vecchia Signora’ viste le mancate cessioni di Nico Gonzalez, Vlahovic e Nico.

Una delle poche operazioni perfezionate nel corso di quest’estate ha portato allo scambio con il Porto Joao Mario-Alberto Costa. In realtà, nel caso in cui dovesse presentarsi un’altra occasione importante, la corsia destra potrebbe essere ulteriormente puntellata con un innesto funzionale allo scacchiere tattico di Tudor.

Anche per questo, in tempi e in modi diversi, alla Juventus continua ad essere accostato con una certa insistenza il profilo di Molina di cui però l’Atletico Madrid non appare disposto a privarsi alle condizioni che farebbero gola a Comolli (prestito con diritto di riscatto). In realtà, quella che porta all’argentino del Colchoneros non è l’unica traccia per la corsia destra seguita dalla Juve che in maniera emblematica si sarebbe messa sulle tracce di un talento ‘generazionale’.

Calciomercato Juventus, nuovo esterno nel mirino: ha stregato mezza Europa

Ci stiamo riferendo a Konstantinos Karetsas, gioiellino greco del Genk che si è messo in mostra nell’ultima stagione con giocate importanti che ne hanno fatto lievitare in maniera importante la valutazione. Jolly frizzante, dotato di una buona corsa e molto bravo nel dribbling, il classe 2007 sta facendo parlare di sé, essendo finito nel mirino di diverse big europee tra cui Liverpool e soprattutto Manchester City, per citarne alcune.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano si è espresso in questi termini in merito ai sondaggi concreti di cui l’area tecnica della Juventus si sarebbe resa protagonista: “Quello della Juventus per Kostantinos Karetsas non è solo una studio della situazione, ma un approfondimento di secondo livello“.

Ad ogni modo, non sarà affatto facile per Comolli affondare il colpo per il talentuoso esterno greco visto che nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 41,4 milioni di euro che ha ancora una validità biennale. Cifra che, in assenza di cessioni di un certo tipo, ‘Madama’ non può mettere sul piatto. Resta comunque la traccia – concreta e non banale – che porta dritti in Belgio, in casa Genk: staremo a vedere se ci potranno essere sviluppi in tal senso nel medio periodo.