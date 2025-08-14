Calciomercato Roma, Koné al posto di Lookman

Calciomercato Roma, spunta Koné al posto di Lookman: intreccio e ribaltone choc con l’Inter di Marotta.

Hanno del clamoroso gli ultimi aggiornamenti di calciomercato coinvolgenti la Roma e l’Inter, ambedue alle prese con una campagna acquisti che deve mettere nelle mani dei due rispettivi e nuovi allenatori squadre in grado di lottare per gli obiettivi prefissati. In una parentesi fin qui contraddistinta da dinamiche e intrecci che hanno visto la Roma avere ingerenze anche in questioni legate alla Juventus, le ultime novità paiono poter tessere un vero e proprio filo rosso, importante quanto inatteso, tra Trigoria e Appiano Gentile.

Qui, da diverse settimane ad oggi, Marotta e adepti restano al lavoro per assicurare a Chivu rinforzi ben mirati in attacco, finalizzati ad apportare modifiche ad una zona di campo che, durante la gestione Inzaghi, era apparsa manchevole e deficitaria di continuità in diversi momenti dell’anno. Dopo l’acquisto di Bonny, dunque, ecco che l’Inter è apparsa intenzionata a mettere nelle mani del nuovo allenatore anche un super nome come quello di Lookman, fin qui divenuto un vero e proprio tormentone del calciomercato.

Calciomercato Roma, l’Inter e il cambio di strategia: spunta Koné al posto di Lookman

L’evoluzione e le dinamiche su questo fronte hanno, però, impedito di assistere ad un lieto fine per l’Inter, scontratasi contro il muro dei Percassi, nel quale nemmeno la ferma volontà del calciatore è riuscita a far breccia. Da almeno una settimana a questa parte, dunque, i nerazzurri parevano quantomeno aver incassato la consapevolezza di dover provare a cambiare strategia, per cercare di trovare nuove soluzioni al mancato ingaggio del nigeriano.

La posizione dell’Atalanta, da questo punto di vista, non è mai cambiata né tantomeno è risultata smossa dagli atteggiamenti del calciatore. L’inserimento trasversale della Roma in questi discorsi, adesso, è circoscrivibile a quanto annunciato e descritto da Gianluca Di Marzio, che riferisce di un interesse dell’Inter per Manu Koné.

Il centrocampista francese, ad oggi, rappresenta solo un’idea da eventualmente approfondire in caso di tramonto definitivo dello scenario Lookman: in tal caso, si andrebbe a infoltire la regione di centrocampo, sfruttando l’eclettismo e la capacitò di giocare in trequarti di diversi giocatori già presenti in rosa, senza continuare a rincorrere l’ingaggio di Lookman.