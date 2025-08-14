Donnarumma alla Juventus: blitz clamoroso e sorpresa finale

Sono i giorni del numero uno azzurro Gianluigi Donnarumma. Sono le ore in cui si ritorna a parlare del numero uno azzurro alla Juventus.

Il mercato offre, a getto continuo, novità che interessano tanti top club ma che sembrano, però, soltanto lambire la Juventus. La società bianconera è ferma ai blocchi di partenza e con il passare dei giorni partire per puntare i residui, ma fondamentali, obiettivi di mercato appare sempre più difficile.

Ed intanto il mercato va, raccontando vicende che soltanto poco tempo fa avrebbero visto la Juventus come indiscussa protagonista. La vicenda che nelle ultime ore sta tenendo banco è quella riguardante il numero uno della nazionale azzurra, ex Milan, ed ormai ex PSG, Gianluigi Donnarumma.

Le ultime sessioni estive di calciomercato non hanno mai fatto mancare allo sterminato popolo di tifosi della Juventus l’ipotesi che il portierone di Castellammare di Stabia potesse, da un momento all’altro, indossare la casacca bianconera. Un ipotesi di mercato che è sempre rimasta tale. E che ora pare, invece, riaffacciarsi.

Ritorna la suggestione di mercato Donnarumma-Juventus?

E nelle ore in cui si sta decidendo il futuro del numero uno azzurro, sul canale Juventibus, il giornalista Luca Momblano, ha trattato l’antica ‘suggestione’ Donnarumma–Juventus aggiornata all’odierna sessione di mercato.

La Juventus non ha mai smesso di pensare all’estremo difensore campano. Obiettivo difficile, ma reale, della Juventus di Cristiano Giuntoli, il nome di Gigio Donnarumma è rimasto sul tavolo anche del nuovo direttore generale, Damien Comolli.

“La Juve non è stata ferma. Questo lo posso dire senza dubbio. Ma qui si tratta anche di capire eventualmente anche la linea del giocatore. Credo che la Juve abbia manifestato questa cosa a Donnarumma. Quello che mi sento di dire è che ciò che ha fatto la Juve non è un atto dovuto: è un atto”.

Una vicenda di mercato che andrebbe a coinvolgere direttamente anche l’attuale numero uno della Juventus, Michele Di Gregorio. Ipotesi di mercato sempre possibile poiché, sempre secondo il giornalista torinese, “lui sa (Donnarumma, ndr) che se volesse, se ne potrebbe parlare. Una presenza fatta di una disponibilità a fare un ragionamento che secondo me non era nei piani“.

Al momento, però, considerando il quadro complessivo del mercato bianconero, Gianluigi Donnarumma appare lontanissimo dalla Juventus. Il suo prossimo campionato sarà la Premier League? Attendiamo aggiornamenti.