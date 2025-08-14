Koné all’Inter, bufera totale: scrivono la parola fine

Le ultime ore si stanno rivelando caldissime per il mercato della Roma. I tifosi sono in fermento per una cessione che nessuno vuole. E che nessuno immaginava.

Il mercato della Roma, fin qui soddisfacente, ma non ancora completo, sta attraversando in queste ore un momento di rilevante importanza. Una cessione pesante potrebbe trovare compimento nelle prossime ore. Un addio che sta infiammando il popolo giallorosso. Di rabbia.

La possibile, e sempre più probabile, cessione di Manu Koné all’Inter è il classico fulmine a ciel sereno che in pochi, nello stesso ambiente del calciomercato attendevano. Le caratteristiche tattiche e fisiche del giovane nazionale francese renderebbero sicuramente più completa la mediana di Cristian Chivu.

Per i medesimi motivi l’eventuale cessione di Manu Koné rappresenterebbe una grave perdita per Gian Piero Gasperini che ha fin qui sempre considerato il centrocampista transalpino un intoccabile. Un’eventualità di mercato che non piace affatto ai tifosi della Roma che stanno già scaricando la loro insoddisfazione via social.

Il popolo giallorosso dice “no” alla cessione di Koné all’Inter

Immediate le reazioni della tifoseria giallorossa alle voci che darebbero Manu Koné sempre più vicino all’Inter. Ne riportiamo soltanto una minima parte che, però, rende al meglio lo stato d’animo di gran parte dei romanisti.

“Stai cedendo Koné ad una settimana dal via: Intanto questi stanno ancora tutti sul groppone, nemmeno un prestito si è riusciti a trovare”;

“Quant’è vero iddio e se vendiamo Koné all’Inter sarò il vostro più grande incubo, dal primo passo che metterete all’olimpico dalla prossima stagione all’ultimo pallone toccato con la maglia della Roma, fischierò con tutte le mie forze fino a svenire. VE NE DOVETE ANDARE”;

“L’anno scorso questa tifoseria ha fatto le barricate per non cedere la salma di Dybala in Arabia. Vediamo che succede ora se si preannuncia la cessione di Konè ad un club italiano a cifre nemmeno da strapparsi i capelli”;

“Ma perché la Roma vuole vendere Koné all’inda e di più dopo Ferragosto? Sono pazzi, è il miglior giocatore che hanno in rosa”;

“Sicuramente le cifre per Koné saranno inferiori a quelle che noi tifosi riteniamo congrue. Ancora una volta cediamo il nostro miglior giocatore ad una diretta concorrente. Una mossa che rende l’ASRoma piccola piccola. Condivido rabbia e frustrazione, mai come adesso”.

Manu Koné, per i tifosi della Roma questa cessione non s’ha da fare. Mai.