Calciomercato Roma, ribaltone Sancho e via libera Juventus: l’intreccio clamoroso porta Nico Gonzalez nella Capitale.

La questione Nico Gonzalez resta certamente tra le priorità degli addetti ai lavori in casa Juventus, alle prese con una molteplicità di scenari e ben consapevoli di dover cercare, fino alla fine, di trovare un felice epilogo per la posizione dell’ex Fiorentina. Arrivato un anno fa durante un calciomercato rivelatosi, col senno del poi, non poco ricco di delusioni, Nico Gonzalez si è distinto per una stagione a dir poco al di sotto delle aspettative, senza mai riuscire a integrarsi nei dettami tecnico-tattici di Thiago Motta prima, di Tudor poi.

Ad oggi, il giocatore è apparso potenzialmente destinato a scenari come la Premier League, che avrebbero potuto assicurare alla Juventus un compromesso ideale per monetizzare e togliere dal libro paga bianconero un giocatore rivelatosi tutt’altro che centrale come i più si auspicavano. A poche settimane alla fine del calciomercato, però, il brasiliano è ancora a Torino, dove appare tra gli esuberi e, soprattutto, tra i giocatori la cui permanenza pare destinata a bloccare determinati movimenti in entrata da parte di Comolli e colleghi.

Calciomercato Roma, intreccio Nico Gonzalez-Sancho: c’è l’Atletico Madrid

Nello specifico, Nico Gonzalez è stato sin da principio uno dei giocatori cui è stato associato il ruolo di elemento da piazzare sul mercato per poi sbloccare altre operazioni. Su tutte, quella legata a Sancho, esterno mancino del Manchester United accostato in questi giorni con sempre maggiore insistenza anche alla Roma. La ricerca di un esterno di sinistra da parte di Gasperini, infatti, ha permesso di annoverare anche l’ex Borussia Dortmund tra i profili valutati a Trigoria.

Lo scenario, superato l’iniziale contorno di quasi incredula utopia, ha assunto delle fattezze più concrete, portando all’apertura concreta da parte di Sancho alla proposta della Roma. Gli ultimi aggiornamenti avevano parlato di possibili passi in avanti e di fiducia giallorossa rispetto ad un’ipotetica apertura dei Red Devils ad un prestito. Le ultime novità su Nico Gonzalez, però, potrebbero nuovamente impattare anche nelle dinamiche capitoline.

Ricordando quanto detto sopra, infatti, non va trascurato l’aggiornamento di Matteo Moretto e Fabrizio Romano circa un approdo di Nico Gonzalez nella capitale spagnola. Stando a quanto si legge, infatti, l’Atletico Madrid sta considerando proprio l’ex Fiorentina come possibile rinforzo per Simeone. I colloqui sono in corso, con i madrileni in una piena fase di valutazione.

Qualora si sbloccasse lo scenario, l’approdo di Nico ai Colchoneros potrebbe altresì fungere da via libera in casa Juventus per approfondire la questione Sancho in modo definitivo. La ‘Vecchia Signora’, però, è costretta ad inseguire, sorpassata dall’irruzione convinta della Roma. Staremo a vedere cosa succederà.