Accordo saltato per colpa dell’ex: Juve e Roma hanno chiuso

Salta l’accordo per colpa di un grande ex e adesso la Juventus e la Roma rischiano di aver già chiuso la trattativa. Poteva finire diversamente con un altro tempismo

I bianconeri e i giallorossi non sono riusciti ancora a trovare la fumata bianca e soprattutto la squadra di Tudor stava spingendo per trovare una soluzione. L’inserimento di un club di Premier League ha completamente stravolto la situazione e ora il colpo sta sfumando.

La Juventus e la Roma sembrano al momento avere gli stessi problemi sul mercato. Si perché entrambe le squadre, che nel finale di stagione si sono giocate l’accesso alla prossima Champions League, sono bloccate dagli esuberi. Senza cessioni non possono arrivare nuovi innesti, che sia Tudor che Gasperini hanno richiesto a gran voce. Al momento mancano sia una pedina in attacco che una a centrocampo, tanto nella Capitale quanto a Torino. Per quanto concerne la mediana uno degli obiettivi era in comune. Stiamo parlando di Matt O’Riley, centrocampista del Brighton, nazionale danese, con un passato di ottimo livello nel Celtic. Il classe 2000 era stato cercato nella scorsa sessione estiva anche dall’Atalanta di Gasperini, prima di finire proprio in Inghilterra.

Ad oggi il suo cartellino è valutato 30 milioni di euro, ovvero più o meno quello che il Brighton ha speso per portarlo via dalla Scozia. O’Riley era uno dei candidati per la mediana della Roma, prima che Massara si dirigesse su El Aynaoui (dopo essere saltato Richard Rios).

Il Sunderland piomba su O’Riley: rischia di sfumare il sogno di Juve e Roma

La stessa Juventus, con leggero ritardo, è piombata su O’Riley, proprio mentre la Roma si dirigeva sull’ex centrocampista del Lens. A Tudor piace molto e potrebbe prendere il posto di McKennie, sempre sul mercato in questa fase. Per arrivare al danese c’è da vincere però una concorrenza ulteriore. Si perché dall’Inghilterra è rimbalzata in queste ore la notizia che anche il Sunderland è interessato al giocatore. L’ex direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, avrebbe rotto gli indugi e starebbe provando a convincere il Brighton a mollare la presa. Dopo aver riscattato Le Fee e preso Xhaka e Diarra, i Black Cats vogliono rifare completamente il reparto.

Per la Roma non sembra essere un grosso problema, visto che anche in caso di cessione di Manu Kone all’Inter non sembrerebbe essere più O’Riley l’obiettivo prioritario. Per la Juventus invece il discorso è diverso, visto che Tudor spinge ancora per averlo.