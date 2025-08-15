All’Inter assieme a Koné: maxi affare Scudetto

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito alle tanto chiacchierate operazioni che coinvolgono Roma e Inter.

L’ultima fase del calciomercato estivo non potrà che riservare una serie di colpi in grado di smuovere ulteriormente i già precari equilibri della massima lega italiana, che nelle ultime settimane ha dimostrato nuovamente di poter cambiare i connotati nel giro di un ristretto lasso di tempo.

In tal senso le due società che hanno indubbiamente monopolizzato le recenti novità di calciomercato sono l’Inter di Christian Chivu e la Roma di Gian Piero Gasperini, dato che, da una parte Marotta per i nerazzurri e dall’altra Massara per i giallorossi, stanno mettendo sul piatto una serie di operazioni da urlo, in grado, almeno sulla carta, di modificare nel profondo le gerarchie della massima lega italiana.

Il tanto chiacchierato trasferimento di Manu Koné dalla capitale a Milano è senza dubbio l’epicentro del terremoto, a cui Roma e Inter risponderanno con altre mosse per le quali sono emerse novità nelle ultime ore.

Non solo Koné: l’Inter ancora su Lookman

Mentre tra i vicoli della città eterna il popolo giallorosso sta manifestando particolare indignazione per l’eventualità di un addio di Manu Koné, pare che Massara & co. stiano già a lavoro per chiudere alcuni dei colpi che la cessione del centrocampista francese permetterebbe.

Tra i tanti nomi circolati spiccano senza dubbio quelli di Sancho e Bailey (due rinforzi che fornirebbero al tecnico torinese quella gamba sulle fasce in grado di solidificare una fase offensiva particolarmente compatibile con le proprie esigenze), su cui si sono soffermate le recenti indiscrezioni sul mercato giallorosso.

Nella sponda Inter in molti tifosi si stanno chiedendo quanto convenga lasciar perdere Lookman per virare su Koné, dato che si tratta di due ruoli ben diversi. Il dubbio è soprattutto sull’approccio tattico adottato da Chivu, dato che, nel caso in cui quest’ultimo dovesse ereditare il modulo di mister Inzaghi, allora l’acquisto di Koné potrebbe guadagnare di senso. Intanto, tuttavia, sul profilo X (Twitter) di Buchi Laba, è stata riportata una notizia piuttosto inaspettata: l’Inter infatti non avrebbe ancora mollato la presa per Ademola Lookman, per cui starebbe preparando una terza offerta.

Ciò potrebbe concretizzare due diverse prospettive. Da una parte la permanenza di Koné alla Roma, visto il costo di due operazioni che insieme andrebbero a sfiorare i 90 milioni di euro; dall’altra quello che sarebbe un all-in di Marotta, che nel caso in cui decidesse di prelevare sia Koné che Lookman andrebbe a caricare Chivu della responsabilità di un solo e unico obiettivo: lo scudetto.