DIRETTA | Calciomercato Roma, da Koné a Sancho: le notizie di ferragosto

Ecco le ultime novità del calciomercato giallorosso in questo Ferragosto di fuoco. Ecco la rivoluzione di Gasperini e Massara

L’ultimo capitolo del calciomercato prima dell’inizio del campionato è spesso il più frenetico e il più ricco dell’intera estate e, anche la sessione in corso sembrerebbe aver seguito tale tendenza. In particolare la Roma di Gian Piero Gasperini sembrerebbe ad un passo dal concretizzare quella tanto chiacchierata rivoluzione che porterà una squadra dalla dubbia personalità tattica ad assumere un timbro ben riconoscibile.

Nelle ultime ore sono emerse diverse novità in grado di smuovere ulteriormente l’ambiente Roma, con le crescenti voci sul possibile addio di Manu Koné in favore dei nerazzurri di Marotta e i rispettivi colpi che una cessione di tali dimensioni dovrebbe generare. Potrete seguire tutti gli aggiornamenti nella diretta di seguito.



10.45 – Secondo La Repubblica pare che West Ham e Tottenham siano entrambe sulle tracce di Lorenzo Pellegrini



10.35 – Giungono nuove conferme in merito alla vicinanza di Jadon Sancho alla Roma di Gasperini. Secondo Fabrizio Romano i giallorossi sono fiduciosi rispetto al via libera dello United, che ieri, con il prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, ha ricevuto l’offerta migliore mai arrivata per l’ex Dortmund.

10.31 – L’Aston Villa, secondo quanto riportato da Sebastien Vidal sul proprio profilo Twitter, avrebbe già individuato l’erede di Bailey in Abdul Fatawu del Leicester. L’ennesimo segnale che Bailey potrebbe davvero essere ad un passo dalla capitale.



9.29 – Manu Koné è stato individuato come il profilo da sacrificare per inaugurare una rivoluzione offensiva. Con i soldi incassati da una sempre più probabile cessione all’Inter (40 milioni più bonus), Gasperini e Massara vorrebbero prelevare Sancho dallo United e Bailey dall’Aston Villa, così da assicurarsi qualità e gamba per le fasce.