Koné all’Inter e rivoluzione in attacco: via libera allo scambio

Emergono novità di rilievo in merito a quella che di fatto si è trasformata nella rivoluzione di Gasperini e Massara. Ecco le ultime

Le numerose dichiarazioni dei vertici giallorossi (in particolare Ranieri) in cui si affermava che la Roma non avrebbe subito alcuna rivoluzione nel corso dell’estate e che il nuovo allenatore dei giallorossi si sarebbe dovuto adeguare alle ristrettezze di un mercato in cui non si sarebbe potuto osare in termini di cambiamenti sono andate rapidamente in contrasto con la scelta di portare nella capitale Gian Piero Gasperini, che, come noto, difficilmente inizia una stagione senza aver plasmato a propria immagine e somiglianza un organico.

L’odierna sessione estiva, in gran parte, sta confermando questa tendenza del tecnico torinese, che al fianco di Massara sta trasformando una Roma piuttosto impersonale (seppur ricca di qualità e prospetti di rilievo) nella nuova Roma di Gasperini.

Per farlo, tuttavia, viste le premesse di una società che deve necessariamente fare i conti con il Fair Play Finanziario, occorre compiere dei sacrifici inaspettati. Ecco le ultime sugli affari che andranno a ribaltare violentemente la natura tecnico-tattica dei capitolini.

Sacrificio Koné per brillare in attacco: le ultime

Se in queste prime settimane di mercato qualcuno sembrava poter mettere in dubbio che Gasperini fosse il sinonimo di ‘fase offensiva’, nelle ultime ore, al contrario, è andata crescendo la possibilità di vedere sacrificato uno dei tasselli più preziosi della rosa giallorossa a favore di un arricchimento della fase offensiva.

Stiamo naturalmente parlando della potenziale cessione di Manu Koné, il quale, secondo quanto riportato da Il Tempo, sarebbe divenuta la preziosa pedina da sacrificare per sbloccare un’operazione combinata in attacco.

I due profili che Gasperini accoglierebbe dopo aver ceduto Koné all’Inter di Chivu rispondono al nome di Jadon Sancho e Leon Bailey. Provenienti dalla Premier League, rappresentano entrambi la risposta più fulgida a quella richiesta di gamba di cui tanto si discuteva nelle ultime settimane.

Alla Roma in attacco occorre qualità abbinata all’intensità e i due profili appena citati (il primo un esterno sinistro a piede invertito in arrivo dal Manchester United, il secondo un esterno destro a piede invertito attualmente proprietà dall’Aston Villa) appaiono come una delle risposte più felice a tale esigenza. Il bonifico che i nerazzurri di Marotta starebbero preparando in favore dei giallorossi per Koné (circa 40 milioni più bonus) dovrebbe coprire entrambe le operazioni sopracitate.