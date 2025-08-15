Rossoneri rifiutati e scambio con la Juve: 30 milioni dalla Capitale

La proposta dei rossoneri è stata rifiutata e la Juventus si è inserita con prepotenza sul giocatore della Capitale: può andare in porto con 30 milioni o uno scambio

Tudor gradirebbe avere un giocatore in più sulle fasce e sta vagliando diverse ipotesi. C’è una strada che al momento sembra essere la più percorribile e aiuterebbe i bianconeri a liberarsi anche di un pesante esubero. C’è di mezzo anche il Cholo Simeone.

Arriva una buona notizia in casa Juventus, considerando che al momento il mercato della Vecchia Signora è bloccato per gli esuberi ancora da piazzare. Tudor è piuttosto contento della rosa a disposizione ma sa benissimo che per compiere l’ultimo salto di qualità servirebbe ancora un piccolo sforzo. Joao Mario e Jonathan David sono due ottimi innesti ma non possono bastare da soli. In attacco si sta cercando un altro giocatore di buona qualità, qualcuno che possa dare quel brio che al momento manca e soprattutto in termini numerici più gol. Vlahovic non rientra nei piani e ha un ingaggio troppo pesante per essere sostenuto. Anche Nico Gonzalez non è più tra i graditi, ma bisogna trovare una soluzione adeguata per piazzarlo.

Proprio secondo le ultime indiscrezioni di mercato sembra che per l’ex Fiorentina si stia muovendo qualcosa. In passato era stato accostato anche alla Roma, prediligendo giocare sulla sinistra nonostante sia un mancino, la zona di campo dove Gasperini sta chiedendo un rinforzo. Al momento attuale, però, sembra che su di lui abbia messo gli occhi il Cholo Simeone, desideroso di acquistare un altro connazionale in quel ruolo.

Nico Gonzalez nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone: Molina può essere la contropartita

La Juventus valuta Nico Gonzalez almeno 30 milioni di euro, ovvero la cifra necessaria per non realizzare una minusvalenza. Per il momento non è ancora arrivato nessuno con i soldi necessari per accontentare i bianconeri e per questo nessuna trattativa è stata aperta. Con l’Atletico Madrid c’è in ballo un discorso anche per uno scambio, visto che a Tudor interesserebbe e non poco Nahuel Molina, perfetto per dominare sulla fascia destra.

Sull’ex Udinese si era fatto sotto anche il Bournemouth di Tiago Pinto, ma la proposta da circa 20 milioni non aveva soddisfatto le richieste dell’Atletico Madrid. Simeone potrebbe giocarsi la pedina per accontentare la Juventus, in uno scambio con Nico tra giocatori argentini. Chissà che la fumata bianca non possa arrivare già nei prossimi giorni. Sono ore caldissime.

ADDIO ROSSONERO: VA ALLA JUVE

30 milioni dalla Capitale