Scambio con il Milan e addio Roma: l’affare è clamoroso

Mancano oramai una manciata di giorni all’inizio del campionato e, come di consueto, le voci di mercato iniziano a circolare ancora più rapide

Trattandosi dell’elemento che più di tutti incarna l’obiettivo più plateale del calcio (ovvero insaccare la palla in rete), quello del centravanti è da sempre un ruolo particolarmente delicato, che naturalmente attira l’attenzione dei tifosi, ma anche degli stessi dirigenti, che spesso si ritrovano a sborsare decine di milioni di euro per ingaggiare e poi remunerare i rispettivi bomber.

Nell’ultima annata la massima lega italiana si è imbattuta in una chiara ed evidente crisi del ruolo in questione, dato che, ad esclusione di Retegui e Kean, il resto dei centravanti delle big hanno fatto registrare numeri piuttosto modesti. Basti pensare allo stesso Lautaro Martinez (a segno soltanto 12 volte), ma anche a Dovbyk, Gimenez, Morata, Vlahovic ecc…

Le ultime settimane di calciomercato – notoriamente le più frenetiche – saranno cruciali per i vertici delle varie big nostrane ancora impegnati nella ricerca di un centravanti, come la Roma di Gasperini (Dovbyk sembrerebbe ad un passo dall’addio), il Milan di Allegri o la Juventus di Tudor (ancora occupata a comprendere se convenga lasciar partire Vlahovic ad un prezzo a dir poco scontato). Emergono in tal senso novità di rilievo.

Il Milan si aggiudica Hojlund? Lo United pensa allo scambio con Maignan

Rasmus Hojlund, anche e soprattutto per via della sua pregressa esperienza nella penisola, è uno dei profili che ha accentrato più di tutti l’attenzione delle varie big nostrane interessate ad un nuovo bomber. La sua esperienza con la maglia dello United non ha certamente rappresentato quella tanto agognata consacrazione che in molti avevano previsto, ma la sua attrattiva nei confronti delle squadre italiane sembrerebbe essersi conservata.

Il talento danese classe 2003 deve indubbiamente incrementare i suoi bottini stagionali, ma una spiccata fisicità, il sorprendente dinamismo e una certa propensione al lavoro spalle alla porta ha spinto diverse società a interessarsi.

Nelle ultime ore il Manchester United, che non considera più Hojlund parte del progetto, avrebbe trovato una soluzione per cedere l’ex Atalanta. Il piano, secondo quanto riportato da Sebastien Vidal, sarebbe quello di mettere a punto uno scambio tra Hojlund (valutato intorno alle 40 milioni di sterline) e Mike Maignan (in scadenza nel 2026) con il Milan, così da rimpiazzare immediatamente André Onana.