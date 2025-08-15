Sfuma il sogno della Juve: patto col Diavolo per la firma

La sessione di calciomercato estivo è giunta al suo ultimo capitolo e la Vecchia Signora di Igor Tudor è pronta a siglare gli ultimi colpi

La metà di agosto sancisce la fine del terzo quarto della sessione di calciomercato estivo, il che introduce a quella che, essendo quella conclusiva, è senza dubbio alcuno la fase più frenetica dell’intera estate.

Nelle prossime due settimane, infatti, le varie dirigenze della massima lega italiana dovranno tentare con particolare impegno di colmare quelle lacune ancora presenti nei propri organici, con la consapevolezza che, per tornare a intervenire con libertà sui rispettivi organici sarà necessario attendere alcuni mesi.

Le urgenze appena descritte sono poi acuite dalla necessità per diverse big di accontentare le richieste dei nuovi allenatori approdati sulle rispettive panchine. Accogliere un nuovo allenatore – come nel caso della Roma di Gasperini, del Milan di Allegri, dell’Inter di Chivu e in parte della Juventus di Tudor – presuppone la predisposizione a recarsi sul mercato per cedere alle sue richieste sul piano tecnico-tattico.

Per certi versi la Vecchia Signora di Comolli ha già un vantaggio in termini di consapevolezza, dato che Tudor nella scorsa stagione ha potuto saggiare per qualche mese la compatibilità alle proprie velleità dei vari profili presenti nell’organico bianconero. Ecco le ultime sulle mosse della Vecchia Signora.

Lo United scippa Hjulmand alla Juve

La recente prestazione di Douglas Luiz contro la Next Gen della Juventus ha portato alcuni tifosi a rivalutare il suo ruolo all’interno del progetto Juventus, tuttavia pare che la Vecchia Signora stia continuando a cercare con insistenza un mediano titolare sul mercato. Ciò non esclude che Douglas Luiz possa rimanere a Torino ricoprendo un ruolo più vicino alla porta, con la possibilità di arretrare in caso di urgenza.

Intanto pare che uno dei profili più desiderati dalla Vecchia Signora per la mediana sia ad un passo dal Manchester United. Stiamo parlando di Morten Hjulmand, le cui caratteristiche hanno stregato mezza Europa e che a Manchester ritroverebbe Amorim, sotto la cui guida si è consacrato con la maglia dello Sporting CP.