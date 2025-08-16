Chiesa di nuovo in Serie A: mossa a sorpresa della big

Mossa a sorpresa e ingaggio clamoroso per Federico Chiesa: torna subito in Serie A alla fine di questo calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Federico Chiesa resta tra i più caldi e altisonanti di questa fase di calciomercato, dopo la stagione complicata al Liverpool e un’estate da discusso protagonista per la delicata situazione contrattuale che lo aveva contraddistinto in passato. Come noto, la Juventus era ben consapevole delle difficoltà nelle quali si sarebbe potuta imbattere senza risolvere la questione Chiesa, il cui contratto in scadenza nel 2026 aveva portato la Vecchia Signora a cercare una soluzione definitiva.

Similmente a quanto accaduto fin qui con Vlahovic, insomma, a Torino avevano cercato una collocazione immediata per non perdere a costo zero uno dei giocatori più importanti della rosa, almeno in termini di nome e ingaggio. Così è stato, cercando un compromesso con il Liverpool, che aveva permesso a Giuntoli e colleghi di evitare una possibile permanenza di Chiesa nel campionato italiano, con rafforzamento di una diretta concorrente. Come si ricorderà, si era parlato di Inter, Napoli, Roma e dello stesso Milan, prima che il figlio d’arte venisse piazzato in Premier League e avviasse il percorso in quel di Anfield.

Chiesa tra Napoli e Milan: ciliegina e possibile ritorno in Serie A fine calciomercato

A distanza di un anno, adesso, la questione è cambiata, ma non ha per questo messo in secondo piano un nome caldo e altisonante come quello dell’ex Juventus. Anche questa volta, infatti, dopo le difficoltà vissute in quel di Liverpool, si è parlato della possibilità di vederlo giocare in Italia, con una casacca diversa da quella bianconera. La stagione in Premier non è stata tra le più convincenti, in termini numerici e di rendimento.

Da non trascurare, poi, nemmeno le notizie delle ultime settimane, che parevano andare nella direzione di una sua conferma in quel di Anfield, alla luce della non copiosa presenza di elementi dalle sue caratteristiche in rosa. Presto spiegato, dunque, il motivo per il quale, in poco tempo, lo scenario più probabile è apparso quello di una sua permanenza in Inghilterra. Dopo il goal di ieri, le dichiarazioni del diretto interessato sono andate in questa direzione, con la conferma della sua serenità attuale presso la squadra di Slot.

Come riferisce Alfonso Sciascia, però, in questa fase, si sono registrati contatti sempre più frequenti tra il Milan e gli agenti di Chiesa, che potrebbe rappresentare la vera e propria ciliegina sulla torta per il calciomercato di Tare e colleghi. Più in generale, previo l’incastro delle giuste condizioni, anche il Napoli potrebbe muoversi. In quel di Milano, però, questa operazione, non considerata prioritaria, andrebbe giustificata e preceduta da eventuali cessioni di giocatori di fascia. Dopo di che, con la formula del prestito, si potrebbe assistere ad una virata decisiva su Federico.