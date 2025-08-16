Dal Milan alla Roma: rottura UFFICIALE e via libera lampo

Rossoneri e giallorossi sono impegnati nella ricerca degli ultimi colpi di mercato da girare poi ai rispettivi tecnici. Possibili incroci.

C’è la Roma targata Gian Piero Gasperini che ha affrontato l’ultimo test estivo prima dell’esordio in campionato che avverrà sabato 23 agosto alle 20.45 quando allo Stadio Olimpico arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano, e c’è la Roma di Frederic Massara, che cerca di chiudere le ultime importanti trattative.

Passata la paura, soprattutto dei tifosi giallorossi che temevano la cessione di Manu Koné all’Inter, la Roma sembra pronta ad assestare altri due colpi di forte impatto tecnico. Leon Bailey, classe 1997, attaccante dell’Aston Villa e della nazionale giamaicana, sembra ormai ad un passo dalla Roma.

Pressoché identico destino attende l’esterno inglese, classe 2000, Jadon Sancho. Il Manchester United ha accettato l’offerta della società capitolina da circa 20 milioni di euro. Un doppio colpo che assicurerà al tecnico di Grugliasco una rosa ‘quasi’ al completo dal momento che il mercato può sempre presentare proposte irrinunciabili.

Una nuova sfida di mercato Gasperini-Allegri

Due tecnici nuovi per due società storicamente ambiziose. La Roma di Gian Piero Gasperini ed il Milan di Massimiliano Allegri hanno già avuto modo di incrociarsi durante questa sessione di mercato. E potrebbe accadere nuovamente.

Lo spunto mercantile ce lo fornisce lequipe.fr che ci aggiorna riguardo la situazione di Breel Embolo. Classe 1997, l’attaccante camerunese, naturalizzato svizzero, che milita tra le fila del Monaco ed indossa la casacca della nazionale elvetica, non è stato convocato per la partita di Ligue 1 del Monaco contro il Le Havre di sabato prossimo.

E’ un chiaro segnale da parte della società monegasca. Breel Embolo dovrà trovarsi una nuova squadra e con un solo anno di contratto potrebbe rappresentare una buona occasione. Roma e Milan hanno drizzato le antenne poiché fiutano un possibile affare ma, al momento, né i giallorossi né i rossoneri hanno avanzato proposte concrete.

Entrambe hanno, al momento, altre priorità.